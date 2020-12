Talina Fernández opina del comentado proyecto fotográfico de María Levy: 'La respeto profundamente'

A lo largo de los años, María Levy, -hija de la fallecida Mariana Levy-, ha encontrado en la fotografía una profunda pasión, un talento que incluso ha cautivado a sus seres queridos, especialmente a su abuela, Talina Fernández, quien en días pasados se convirtió en una de sus musas al aparecer en algunos retratos capturados por la joven. De hecho, la comunicadora ha opinado abiertamente sobre el trabajo de su nieta, refiriéndose a aquel material que en meses pasados ella comenzó a publicar en una plataforma para mayores de edad. Tal como lo hiciera Ana Bárbara con anterioridad, la también llamada ‘Dama del Buen Decir’ ha manifestado su postura, reiterando todo su apoyo y respeto a la mayor de los hermanos Levy, que a través de sus redes sociales ha ganado un buen número de seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Talina abrió su corazón durante una reciente charla con Mara Patricia Castañeda, en la que habló de cómo es la relación que mantiene con sus nietos y de su especial cercanía con María, por quien además siente admiración. Sin más rodeos, y al ser cuestionada sobre aquellas fotos que la joven asegura no se “atreve” a publicar en Instagram, dijo: “Yo no las he visto, la respeto profundamente. Tiene una clase María, como la tenía Mariana, como la tengo yo…”, dijo durante la plática, en la que la conductora de televisión se mostró sin filtros al tocar diversos episodios de su vida personal.

Lo cierto es que más allá de que Talina no haya visto las comentadas postales, no duda del enorme cuidado que su nieta pudo haber puesto en ellas, pues si por algo se distingue María es por los detalles tan cuidados que plasma en cada una de sus capturas, así lo explicó la también periodista. “No he visto las tales fotos, pero estoy segura que deben de ser de muy buen gusto. María se está abriendo camino como fotógrafa…”, comentó orgullosa a lo largo de la íntima conversación en la que destacó lo importante que ha sido para ella permanecer cercana a los hijos de Mariana, por quienes ha tenido incontables atenciones desde que ocurriera el lamentable deceso de la actriz, hace exactamente quince años.

VER GALERÍA

Recordemos que en ocasiones anteriores, María ha expresado el gran amor que tiene por su abuela, a quien llama de cariño ‘Babi’, pues más allá de las circunstancias, permanecer a su lado también la hace sentir cercana a su madre. “Pero quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros. Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti y cada vez que te abrazo…”, confesó la chica de 24 años a Talina, esto durante una entrevista que ella misma le realizó en el programa televisivo Sale el Sol meses atrás.

¿Qué dijo Ana Bárbara de las fotos?

Para los hermanos Levy, la cercanía con Ana Bárbara ha sido primordial, pues ella les ha brindado cariño desde que eran pequeños, a raíz de la relación que la cantante mantuvo con José María Fernández ‘El Pirru’, padre de Paula y José Emilio. Aún así, María también ha compartido gratos instantes con la intérprete, quien no dudó en opinar sobre el comentado trabajo fotográfico de la joven, a quien considera una hija. En aquel momento, incluso reveló que ya había tocado el tema con Talina. “Platicamos, pero al final acabamos apoyando lo que son y lo que hacen, ni modo, son sus vidas”, comentó en entrevista para el programa televisivo Suelta la Sopa.

VER GALERÍA