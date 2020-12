Mónica Noguera se da una segunda oportunidad con un ex, ¿de quién se trata?

El amor ha tocado a la puerta de Mónica Noguera una vez más, sólo que, en esta ocasión, su galán es alguien del que, en el pasado, ella ya había estado enamorada. Aunque la presentadora prefiere mantener los detalles de su vida privada alejados del ojo público, ayer, decidió que era tiempo de dar a conocer que su corazón tiene dueño nuevamente y se trata de alguien que ya la había hecho reír. A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa De Primera Mano compartió una imagen al lado de Julien Leoni, el francés con el que, en 2018, estuvo a punto de llegar al altar.

A un año de haber terminado su relación, Mónica y Julien se han dado otra oportunidad en el amor y aunque la conductora no lo escribió tal cuál, la información con la que acompañó esta imagen revela mucho: “El 21 de diciembre de 2020, Júpiter y Saturno se cruzarán en el cielo nocturno y, por un breve momento, parecerán brillar juntos como un sólo cuerpo celeste. La conjunción de este año es diferente por, al menos, dos razones. La primera, es el grado en que los dos planetas estarán alineados. Los expertos predicen que aparecerán más cerca que en casi ocho siglos y también más brillantes. Pero el segundo factor, y el que ha puesto a este evento en el centro de la atención, es que ocurrirá en el solsticio de invierno”, escribió al lado de una foto en la que se ven sentados, de espaldas, a la orilla del mar.

En esta foto, Mónica aparece mirando amorosamente al francés mientras luce un traje de baño negro con el que su escultural figura quedó al descubierto. Entre las reacciones que provocó esta publicación destaca un comentario que delató el nuevo estado civil de Mónica, pues Gustavo Adolfo Infante, su compañero de emisión, fue el encargado de revelar que Julien es, sin duda, quien hace palpitar el corazón de la presentadora: “Este hombre es el verdadero amor de la Mona. ¡Felicidades!”, escribió el titular de De Primera Mano. El comentario de Infante no pasó desapercibido para Noguera, quien le respondió con un: “Gus te amo. Me conoces”, un comentario con el que, de alguna manera, confirmó los dichos del periodista de espectáculos.

El compromiso de Mónica y Julien

Aunque hoy están empezando de cero, la conductora y el francés ya tienen una larga historia. Todo comenzó, en 2015, cuando se conocieron en Puerto Escondido, Oaxaca. Según ha contado Mónica, el click fue inmediato; tres años después, en 2018, él la sorprendió con una propuesta de matrimonio que ella compartió con su público: “Somos una pareja de tres años en la que hay mucho amor y paz, ¿sabes? eso es lo más importante en una pareja que alguien te de paz, tranquilidad y amor, es lo más importante”, declaró la conductora al programa Sale el sol.

En aquella entrevista, Julien también dio detalles de cómo se imaginaba su boda: “Nos vamos a casar este verano en Francia, primero en mi pueblo y, a ver después, en México, pero vamos a disfrutar un poquito de las montañas”. Por su parte, Mónica respaldó la versión de su novio: “Primero en Francia, él es de allá de los Alpes, y ya luego nos venimos para acá, a México. Me lo traigo a México eh, no creas que me voy para allá, no me lleva”. Aunque estaban muy ilusionados, la boda no se llevó a cabo y su relación terminó a finales del año pasado. El destino, la vida y el amor los ha reunido de nuevo, esta vez, para escribir la segunda parte de su historia de amor.