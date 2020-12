'Lo más lindo de esta vida', Bárbara Mori sobre sus días en la playa con su hijo y su nieta

Con motivo de la época decembrina, los Mori hicieron sus maletas para refugiarse en Ixtapa, donde disfruta de unos días bajo el sol. Echando mano del espectacular telón de fondo con el que cuentan, Bárbara Mori ha estado mostrando sus dotes de fotógrafa y en su última publicación compartió una de las imágenes más especiales de este viaje; se trata de una en la que aparece su hijo Sergio al lado de su pequeña hija, Mila, quien también forma parte de este viaje con la familia de su papá. De un tiempo a la fecha, Sergio Mayer Mori ha estado pasando mucho tiempo con su pequeña hija quien, en noviembre pasado, celebró sus cuatro años de vida en una fiesta con temática de Alicia en el país de las maravillas y en la que asistió toda su familia, incluidos sus abuelos y la novia de su papá, Rachel Chaves.

Siempre cuidadosa con las imágenes que comparte en redes sociales de su familia, Bárbara se sintió tan inspirada con la postal que estaba viendo de su hijo y su nieta, que no pudo evitar compartirlo con sus seguidores en Instagram con la frase: “Lo más lindo de esta vida”. En la imagen, que también acompañó de emijos de corazón, haciendo referencia al amor que le profesa a su nieta y a su hijo, aparece Sergio cargando en sus piernas a Mila, mientras le enseña las reglas de Bagamon y la vista se convertió en su espectacular telón de fondo.

Esta imagen provocó la reacción de casi 100 mil seguidores de Bárbara Mori quien, en cuanto se enteró que sería abuela, se entregó de lleno a este papel que prefiere desempeñar alejada del ojo público. Aunque habla muy poco con los medios de su vida privada, en 2016, reveló, en conferencia de prensa, fue cuestionada sobre su faceta de abuela, una pregunta que respondió, más bien, hablando de su rol de mamá: “Yo creo que lo bonito de la vida y, por lo que me ves así, es porque uno va aprendiendo a través de las experiencias que vas viviendo. Sí, efectivamente, fui mamá muy joven, a los 19 años, me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué y eso me cambió la vida, me dio una motivación para sacar adelante mi vida y para sacar adelante a mi hijo y ese amor que él me dio, me cambió y me dio todo para ser quien soy hoy”, dijo en esta entrevista transmitida por ¡HOLA! Tv.

Así como su mamá debutó en este papel muy joven, en mayo de 2016, Sergio Mayer Mori sorprendió al público al anunciar que se convertiría en padre, a los 18 años de edad, al lado de Natalia Subtil con quien terminó su relación sentimental durante el embarazo. Aunque al principio de su paternidad, la expareja pasó por altos y bajos, ahora que Mila ha crecido, mantienen una relación muy cordial por el bien de la niña: “Aprovecho, lo que puedo aprovechar, como el hecho de que ella se asombre por cada cosita que ve. El día de mañana que yo pueda platicar con ella, que tenga 11 años y yo tenga 30, va a estar muy interesante esta relación”, declaró Sergio, en agosto de 2019, al programa Todo un show.

El cumpleaños más especial de Mila

Como todos los cumpleañeros en este 2020, a finales de noviembre, Mila celebró rodeada por sus más allegados sus cuatro años de edad. Siguiendo las medidas de seguridad, la niña sopló las velitas de su pastel en compañía de su familia, una ocasión que aprovecharon para posar para las fotos más especiales con las que documentaron este cumpleaños en el que, por primera ocasión, todos los seres queridos de la niña pudieron celebrarla. Aunque Bárbara tenía mucho que no se dejaba ver en su papel de abuelita, para el cumple de Mil, posó feliz con la pequeña quien en todo momento de su fiesta se mostró feliz y divertida.