¿Tiene galán extranjero? Aracely Arámbula habla como nunca de su novio

En la vida de Aracely Arámbula hay una máxima que siempre procura para mantenerse en equilibrio, guardar los detalles de su vida privada. Aunque de vez en cuando se anima a revelar anécdotas, como lo hizo ayer en Ventananeando donde, en entrevista, comparó su relación con Luis Miguel con el romance que vivieron, en la ficción, Jack y Rose de Titanic, generalmente prefiere guardar silencio. Tras hablar como nunca de su historia de amor con el papá de sus dos hijos, Miguel y Daniel, en esta misca charla, la actriz respondió a la pregunta obligada, ¿tienes novio?, con una sonrisa en el rostro, admitió que sí, que su corazón ya tiene dueño, una revelación que ya había hecho en el pasado, aunque, esta vez, a diferencia de las otras, Arámbula contó más pormenores de su galán, como que no vive en México, información con la que insinuó que se trataría de un extranjero, aunque no lo aclaró.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como nunca, la actriz habló del hombre que le ha devuelto la sonrisa: “Mi pareja no vive aquí, entonces, como está en otro país, vine, va, viaja; la verdad, es que es muy lindo porque tengo espacio perfecto para estar con mis hijos y compartir ciertos momentos con la pareja, eso me gusta porque ya me acostumbré a mi tiempo y uno se vuelve como muy celosa de su espacio, entonces, me gusta como estoy ahorita”, explicó. Aracely reveló que está con esta relación se siente muy plena.

VER GALERÍA

Continuó dando a conocer que su galán no tiene nada que ver con su profesión: “Él no es del medio, entonces, eso está bonito. Nos hemos visto en temporadas, sí ha viajado para acá, pero me gusta mantener mi vida así, a mí, me da mucha paz eso no me gusta, como en tiempos anteriores, que salían notas, me gusta vivir con mucha paz”, comentó haciendo referencia a sus relaciones pasadas, incluida la que tuvo con el padre de sus hijos, en la que los medios de comunicación siempre estuvieron presenten intentando conocer todos los detalles.

Aunque públicamente no se ha dejado ver con ninguna pareja, Aracely asegura que ha hecho todo lo posible para resguardar su noviazgo del ojo público: “Ya me acostumbré a estar tranquila en ese aspecto, o sea, sí he tenido parejas, quizá no son públicas, obviamente por eso ustedes piensan que yo estoy sola. Ha habido momentos importantes en mi vida, pero lo que pasa es que yo le doy mucha prioridad a mis hijos, a mi familia, a mis padres, entonces, como estoy tan agusto así disfrutando mucho”, detalló.

VER GALERÍA

Aracely Arámbula, ¿piensa en boda?

El hecho de estar enamorada y viviendo un momento de plenitud no quiere decir que la actriz esté pensando en llegar al altar, según explicó, nunca ha añorado casarse, por lo que no es un acontecimiento que esté en sus planes: “Tengo mis dos cachorritos que amo, tengo a mis dos hijos espectaculares, tengo a mis padres, ¿qué más puedo pedir? En el amor estoy bien, estoy plena, no pienso para mi vida: ‘me quiero volver a casar’, no me tiene con pendiente, ¿sabes?, estoy tan bien así”. Aunque su respuesta fue muy clara, desató muchos comentarios en redes sociales porque utilizó la palabra “volver”, por lo que muchos comenzaron a especular sobre la existencia de un enlace, en el pasado, entre la cantante y El Sol, aunque también existe la posibilidad de que se refiera así a esa importante relación en su vida de la que nacieron sus dos hijos.