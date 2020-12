Galilea Montijo responde contundente: 'Yo en mi esposo confío ciegamente'

No es nada sencillo ser figura pública, y eso lo saben muy bien Galilea Montijo y su esposo, Fernando Reina, quienes han asumido con toda madurez los recientes rumores en torno a su familia. Recordemos que, en días pasados, el político emitió un comunicado para desmentir las versiones de una supuesta infidelidad, los cuales asegura comenzaron a circular en internet. Ante esta situación, la conductora del programa Hoy no ha dudado en reaccionar, para reiterar de manera contundente la enorme confianza que tiene por su marido, con quien lleva casada nueve años, y al que se refiere como a un hombre entregado a los suyos y siempre enfocado en su trabajo.

Sin más rodeos, Galilea se dispuso a platicar con la prensa para revelar cómo tomó estos rumores, los cuales asegura ha desestimado. “Lo único que te puedo decir es que yo en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es. Es una persona que se la pasa trabajando, de verdad por su familia. No sale de fiesta, hasta yo le digo: ‘Vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta. Se la pasa haciendo deporte, si no está en la casa con sus hijos, una como mujer se daría cuenta…”, dijo la tapatía de lo más amable en su charla con los medios de comunicación, declaraciones que fueron retomadas por espacios como Suelta la Sopa y Univision. “Ya saben que estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores…”, afirmó.

En ese espacio, Galilea además se sinceró sobre la charla que tuvo con su esposo en relación con este tema, asegurando que, a pesar de que es “horrible” ser objeto de difamaciones, tienen muy claro que lo mejor es tomar las cosas de quien vienen. “Le dije: ‘Mi amor, yo estoy contigo y lo que quieras hacer’…”. Por otro lado, despejó las dudas sobre si emprenderán o no algún tipo de acción legal. “Tanto él como yo nos da mucha flojera andar metidos en que si vamos a demandar, a veces sí dan ganas, por supuesto… pero por el momento estamos tranquilos, esperando irnos ya para disfrutar estos días en familia…”, aseguró visiblemente tranquila, y motivada por las próximas fiestas.

Un apoyo correspondido

Para Galilea, lo más importante es la estrecha complicidad que ha logrado forjar con su esposo, quien le ha brindado todo su apoyo cuando ella ha atravesado por situaciones incómodas, pues asegura que ambos están muy conscientes de que no es nada sencillo abrirse paso en los entornos que a cada uno le ha tocado desenvolverse. “Él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías, ustedes saben que el mundo de la política también es pesado, igual que el de espectáculos y así nos tocó, estar en esto. Él trata de no andar conmigo para que no se hagan chismes, imagínate, pero le dije: ‘Ni modo, te tocó esta vez, mi vida’…”, explicó con todo el sentido del humor que siempre la ha caracterizado.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando Fernando dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales bajo el título “aclaración a noticias falsas”, en el que echó por tierra las especulaciones hacia su persona. “Me dirijo a ustedes para fijar una postura acerca de una burda estrategia de noticias falsas que inicio por grupos de WhatsApp en Atizapán de Zaragoza y que el día de hoy retoman un par de comunicadores en un programa de YouTube, así como un portal de internet: ¡Es absolutamente falso lo que ahí se dice de mi persona! Sus dichos son muy delicados al atentar en contra de mi familia sin prueba o sustento… Es muy triste leer y escuchar con la ligereza que se hacen declaraciones tan absurdas como decir que ‘tengo un hijo fuera del matrimonio o que llevo tiempo engañando a mi esposa’, ¿qué pruebas tienen?, ¿de dónde se origina tal mentira?, ¿por qué difundirla?, ¿qué ganan con dañar mi honra?”, dijo en aquel documento.

