Vanessa Bryan responde a la demanda que su mamá interpuso en su contra: ‘Es inimaginablemente hiriente’

A casi un año del sensible fallecimiento de Kobe y Gianna Bryant, la viuda del basquetbolista, Vanessa Bryant, continúa lidiando con varios asuntos legales que comenzaron tras la muerte de su esposo. En las últimas horas, Vanessa fue notificada sobre la demanda que interpuso su mamá, doña Sofía Urbieta, en su contra, donde, entre otras cosas, la señora busca una remuneración por los años que trabajó para la familia Bryant por, según se lee en el documento legal, su labor como asistente personal y cuidadora de las hijas del matrimonio. Tras enterarse de este nuevo pleito legal, Vanessa Bryant reaccionó a esta acción de su mamá quien, en agosto pasado ventiló en entrevista con el programa El gordo y la flaca los problemas que se originaron con su hija tras la muerte de Kobe.

A través de un comunicado de prensa, la viuda del basquetbolista fijó su postura sobre esta demanda a la que calificó como “frívola” e “hiriente”: “Mi madre sigue tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia. La he apoyado durante casi veinte años, y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni niñera. Siempre ha sido una madre que está en casa, mi esposo y yo cuidábamos a nuestras hijas todo el tiempo. Durante casi dos décadas, hicimos arreglos para que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo para ella, porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa, después de su divorcio. Mi esposo y yo pensamos que era mejor para ella no vivir en nuestra casa”, se lee en la primera parte de este texto.

Vanessa no sólo desmintió que su mamá se desempeñara como su asistente personal, también dejó claro que no era quien se encargaba del cuidado de sus cuatro hijas: “Ella cuidaba a nuestras niñas, de vez en cuando, como hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de asuntos comerciales o gastos. Ella era una abuela que fue mantenida por mí y por su yerno, a petición mía. Ahora quiere cobrarme $96 por hora por, supuestamente, trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietas. En realidad, sólo ocasionalmente cuidaba a mis niñas mayores, cuando eran pequeñas. Hace diez años, nuestras hijas eran estudiantes y atletas a tiempo completo y no tuve otro hijo hasta 2016. Sus afirmaciones son obviamente falsas”.

Bryant añadió que, pese a la situación tensa con su mamá, siempre ha tenido la voluntad de ayudarla: “Todavía intenté, repetidamente, arreglar las cosas con mi madre. Al contrario de lo que dice, no me he apartado del lado de mis hijas desde el accidente, excepto para visitar el cementerio y hacer arreglos. A principios de este año, estaba buscando un nuevo hogar para ella y, una semana después, salió en la televisión y dio una entrevista en la que despreciaba a nuestra familia y hacía acusaciones falsas mientras vivía, sin pagar alquiler, en un exclusivo complejo de apartamentos en Newport Coas. Incluso después de esa traición, estaba dispuesta a brindarle a mi madre apoyo mensual por el resto de su vida y eso no fue lo suficientemente bueno. Se puso en contacto conmigo, a través de intermediarios (al contrario de lo que afirma, mi número de teléfono no ha cambiado) y exigió cinco millones, una casa y una camioneta Mercedes. Debido a que no cedí a sus hirientes amenazas y solicitudes monetarias, se ha salido de control y está haciendo afirmaciones falsas y absurdas”.

Vanessa, muy herida por la demanda de su madre

Por último, Bryant reconoció que la noticia de la demanda de su mamá la devastó, debido a la falta de empatía: “Está tratando de obtener más dinero del que mi esposo y yo gastamos para mantenerla mientras él estaba vivo. Ella no tiene en cuenta cómo esto nos afecta a mis hijas y a mí. Quiere vivir de mis hijas y de mí el resto de su vida, mientras continúa cobrando la pensión alimenticia mensual, de su exmarido, desde 2004. Mi esposo y yo nunca la desanimamos o le impedimos que se mantuviera a sí misma. Esta demanda es frívola, vergonzosa es inimaginablemente hiriente. Mi esposo nunca le prometió nada a mi nada y estaría muy decepcionado con su comportamiento y falta de empatía”, finalizó la viuda de Kobe Bryant.