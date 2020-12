Talina Fernández da a conocer por qué su nieta Paula Levy no está con Ana Bárbara Aunque el plan de la cantante era que la joven viajara una temporada a Los Ángeles, Levy decidió no ir

A principios de diciembre un Live en Instagram protagonizado por Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, provocó revuelo en las redes sociales luego de que, entre otras cosas, dijera que deseaba que la ayudarán a pedirle a Ana Bárbara que la adoptara. En tono de broma, la joven invitó a los participantes en este video a comentar la última publicación de la cantante para solicitarle que la llevara a vivir a Los Ángeles. Aunque días después aclaró que se trataba de un juego, varios cibernautas se preguntaban por qué la joven no es parte de las vacaciones de invierno que está disfrutando la intérprete de Bandido con sus cuatro hijos varones, incluido José Emilio, hermano menor de Paula. Esta respuesta la dio a conocer Talina Fernández, en entrevista con Mara Patricia Castañeda a quien le contó por qué Paula no está con Ana Bárbara.

Luego de dar a conocer que una llamada de atención fue el detonante para que la joven, de 18 años de edad, decidiera abandonar su casa: “Paula se fue, se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana, y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez”, comentó. Aunque la joven reveló que esta sin hogar, Talina aprovechó para desmentirla: “En los videos decía que estaba homeless y que buscaba a Ana Bárbara, pero ¿sabes a Ana Bárbara qué le hizo?”, comentó para luego revelar que la cantante tenía toda la intención de acoger una temporada a Paula en Los Ángeles; sin embargo, la joven tenía otros planes.

Según narró Fernández, Ana Bárbara costeó el vuelo de Paula para que la visitara: “Le habló y le dijo: ‘Invítame a Los Ángeles’, ella le respondió: ‘¡Claro Paula!, ahí te va el boleto de avión’. Llega el día en que llegaba Paula, va Ana Bárbara al aeropuerto por ella y Paula no llega, pero tampoco le avisa”, reveló La dama del buen decir quien aseguró, el comportamiento de su nieta es resultado de mucho dolor: “Está muy desorientada, está muy lastimada, no se deja querer, no se deja abrazar, está furiosa con la vida”.

Cuando Mara Patricia Castañeda le preguntó sobre qué mensaje le quería hacer llegar a Paula y al resto de las jóvenes de su edad, la presentadora reconoció que la vida de su nieta no ha sido fácil y que, de alguna manera, la adolescencia ha sido muy complicada para ella: “Yo creo que el caso de Paula no lo podemos generalizar, está muy lastimada y no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague, yo ya no estoy en edad de eso, ya me duele el corazón, si me he pasado la vida amando”, explicó.

El consejo de Talina a la juventud

Aunque no se quiso dirigir a su nieta, Talina sí consideró importante enviarles un mensaje a las chicas de la edad de Paula, dándoles una serie de consejos: “Yo les diría a las jovencitas; uno, cuídense de las compañías, los amigos; cuídense de las drogas; tres, cuídense del alcohol, no mientan, sus padres las aman como son y siempre las van a apoyar, por favor, no se escondan, no hagan lo que no deben, sus papás las van a entender y las van a ayudar”, explicó la conductora de 79 años quien se hizo cargo de Paula durante la contingencia sanitaria.