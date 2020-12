Así luce Luka: Karla Souza posa como nunca con su hijo

Desde que Karla Souza se mudó a los Estados Unidos, disfruta de sus días en una privacidad que atesora, aunque, de vez en cuando, se anima a compartir con sus seguidores en Instagram entrañables imágenes de su faceta más especial: la de mamá. En ese sentido, la actriz ha optado por vivir su maternidad alejada del ojo público razón por la cual, en mayo pasado, causó sensación con una foto en la que lucía la recta final de su segundo embarazo, una etapa que disfrutó sin que los medios se dirán cuenta. Sólo un mes después de dar a conocer que estaba en la dulce espera de su segundo hijo al lado de su esposo, Marshall Trenkmann, la actriz volvió a recurrir a esta red social, ahora, para anunciar que su hijo Luka había nacido.

A seis meses del nacimiento del niño, Karla compartió una imagen al lado del pequeño en la que se puede ver lo mucho que ha crecido y ha cambiado, pues luce completamente diferente a como lo mostró, en septiembre pasado, cuando realizó la última publicación al lado del bebé. En la foto, aparece la actriz cargando al niño mientras le da un beso en la mejilla, además de la ternura que el niño irradia, su sudadera con orejas de oso lo hace verse encantador. Aunque no se aprecia completo el rostro del niño, sí se alcanza a apreciar su melena rubia y risada.

Hace tres meses, Karla Souza aprovechó un #tbt para compartir una foto de los días de Luka como recién nacido, en esta publicación, la actriz hizo referencia a lo mucho que ha cambiado su bebé, quien ya se ve como un niño grande: “Bebé Luka recién salido del horno. ¡Se hacen grandes tan rápido!, ¿quién pude adivinar cuánto pesa ahora?”, escribió como descripción de la selfie en la que aparece muy sonriente mientras el niño disfruta de una siesta en sus brazos. En la imagen, la carita de Luka conquistó a casi 200 mil de sus seguidores que le dieron like a esta especial foto al lado de su hijo.

En medio de la pandemia mundial, la familia de Karla Souza recibió a Luka, el nuevo integrante de la familia que, como ella describió, llegó para llenarlos de pensamientos positivos: “Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en qué mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza, pero también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. ¡Bienvenido al mundo Luka!”, escribió la actriz en junio pasado, luego del nacimiento de su bebé.

La actriz y sus talentos durante la cuarentena

En los últimos meses, Karla Souza ha explorado nuevas facetas gracias a sus hijos, debido al aislamiento por la pandemia, la actriz ha tenido que mostrar sus habilidades para realizar actividades que antes ni se imaginaba que iba a realizar, como cortarle el cabello a su hija mayor Gianna, quien en abril pasado cumplió tres años. Según compartió en otra publicación, donde prefirió cubrir el rostro de la niña para cuidar su privacidad: “Hace un par de semanas, le di a G un nuevo estilo de cuarentena. ¿Alguien más que convirtió en peluquero aficionado este año?”, escribió la actriz, en octubre pasado, desatando todo tipo de reacción de sus seguidoras que, como ella, durante el confinamiento también debutaron como estilistas.