¡De nuevo en México! ‘La Choco’ anuncia su llegada a nuestro país La conductora compartió una historia en la que dio a conocer que está de vuelta en casa, aunque no reveló los motivos

Cumpliendo con las normas de seguridad que se aplican en todos los vuelos, en tiempos de Covid-19, esta mañana, Jimena Pérez dio a conocer que estaba aterrizando en la Ciudad de México. Equipada con careta y mascarilla, la conductora se mostró feliz de regresar a nuestro país, ya que sus visitas, cada vez son más seguidas, pues apenas en octubre pasado, la vimos a cuadro en Ventaneando durante un viaje relámpago que realizó. Aunque no ha dado más detalles del por qué de su estancia, sí utilizó varias de historias en su cuenta de Instagram para publicar el promocional del programa comandado por Pati Chapoy en el que se anuncian sorpresas en la emisión, lo que levantó sospechas sobre su regreso.

“¡Hola México!”, fue la frase que La Choco utilizó para anunciar su llegada a México. Más tarde, compartió este promocional que, en las redes sociales del programa, fue publicado con la leyenda: “Algo grande va a suceder… Nos estamos preparando #Ventaneando2021”, aunque en el clip no aparece Jimena Pérez, debido a que se grabó recientemente, los fanáticos de la conductora comenzaron a cuestionarla sobre si el anuncio tiene que ver con su regreso, situación de la que, hasta el momento, no se ha pronunciado. Aunque no ha hablado con sus seguidores, a través de esta red social, sí ha compartido varias imágenes de la Ciudad de México.

A diferencia de su visita pasada, esta ocasión, Jimena no ha revelado a qué se debe su viaje, más bien, se ha limitado a disfrutar de su estancia en nuestro país que, según ha dicho, extraña mucho, aunque también ha reconocido que su vida familiar en Madrid la tiene muy contenta. La Choco tampoco ha revelado si esta semana la veremos en Ventaneando donde, desde hace unos días, ha llamado la atención la ausencia de Daniel Bisognio. Aunque Jimena ha apostado por la discreción, sus fans están feliz de tenerla de vuelta en casa.

Jimena llega a México solo un día después del cumpleaños de su hermana Paulina a quien felicitó a través de esta red social: “Ella, mi gran compañera de vida, mi ejemplo de fortaleza. Estas son Las Mañanitas que cantaba el rey David para mi hermana. Te amo y te admito. Qué bendición compartir esta vida contigo. Qué ganas de abrazarte y de estar contigo, pero pronto será”, escribió anunciando, de alguna manera, su visita a nuestro país.

La vida de Jimena en Madrid

Fue durante el verano del año pasado cuando Jimena Pérez anunció en Ventaneando su mudanza a Madrid, hasta donde se trasladó en compañía de su esposo, el periodista Rafa Sarmiento y sus dos hijos, Iker e Iñaki, según dio a conocer en el programa, la decisión tenía que ver con el trastorno del neurodesarrollo que padece su hijo menor quien, durante este tiempo viviendo en España, ha mostrado avances en normes, tal como lo compartió ella, en su Instagram, Mi vida entre hombres, donde publicó un video donde se ve al niño diciendo los colores, un momento que fue muy celebrado por los seguidores del matrimonio.