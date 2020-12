¿Y dónde está Khloé? Tristan Thompson es captado con una misteriosa rubia

Desde que la primera indiscreción de Tristan Thompson se hizo pública, sólo unas horas antes del nacimiento de su hija True, en 2018, y luego del escándalo que representó su coqueteo con Jordyn Woods, en marzo del año pasado, los movimientos del basquetbolista con las damas son analizados por lupa por la prensa. A sólo un par de meses de que Khloé Kardashian decidiera darle otra oportunidad al padre de su hija, el nombre del jugador de la NBA vuelve a acaparar los titulares, esta vez, luego de ser captado con una rubia cenando en un restaurante de Boston, ciudad que se convirtió en su nuevo hogar tras su traslado de Los Clevelands. Aunque en las imágenes no los comprometen en nada, ya se convirtieron en material para varias notas periodísticas relacionadas con los problemas que ha tenido con Khloé en el pasado.

Tras instalarse en su nueva ciudad, el jugador parece que ha comenzado a sociabilizar, al menos eso es lo que se ven en las fotos donde aparece cenando con una rubia en Zuma, un sitio ubicado al interior del Hotel Four Season, en Boston, el domingo por la noche. Las fotos de Tristan con esta chica tomaron relevancia luego de saber que justo ese día, Khloé Kardashian se encontraba, con su hija, en Malibú, pasando el fin de semana su hermana Kim Kardashian. Fue el Daily Mail el medio que publicó la foto, captada por un comensal, en la que se ve a Thompson disfrutando de una semana con esta rubia, hasta ahora misteriosa.

En la imagen, tanto Tristan como la rubia aparecen ataviados en atuendos muy casuales. Aunque no se ve la cara de la chica en esta foto, el comensal reveló que se acercó al basquetbolista y pudo comprobar que no se trataba de Khloé: “Hablé con él y le di la bienvenida en Boston”, comentó el informante quien dejó claro que aquello era una cena para dos, pues estuvieron solos en todo momento. El medio también dio a conocer que la rubia es la agente inmobiliaria que lo está asesorando para encontrar una propiedad en la ciudad. El atleta firmó un contrato de dos años por más de 19 millones, luego de nueve temporadas con los Cleveland Cavaliers.

Una fuente le confesó Entertainment Tonight que para Khloé fue muy difícil aceptar que Tristan retomara su carrera en el basquetbol durante la pandemia: “Tristan en Boston es una píldora difícil de digerir para Khloé, especialmente porque ella y Thompson han estado mucho mejor como pareja y como familia últimamente”. Cabe recordar que durante todo el confinamiento el basquetbolista se mudó a Los Ángeles a casa de Khloé y fue justo durante este tiempo que el amor con la mamá de su hija True resurgió.

La reconciliación de Khloé y Tristan

Fue a final de octubre, durante el cumpleaños número 40, Khloé y Tristan hicieron oficial su reconciliación al tomarse fotos en las que ya no ocultaron su amor. Aunque parecía que todo marchaba bien, una fuente le reveló a Weekly Us que para la menor de las Kardashian siempre existe el fantasma de la infidelidad: “Siempre le preocupa que Tristan vuelva a sus costumbres anteriores, sobre todo en cuanto vuelva al trabajo y a viajar, pero han pasado tanto tiempo intentando recomponer sus errores del pasado que esto no es lo que le preocupa más en este momento”.