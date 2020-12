La verdad detrás del ultrasonido de Paulina Goto

Esta mañana, el nombre de Paulina Goto se convirtió en trending topic debido a una misteriosa publicación en su cuenta de Instagram con la que ilusionó a sus seguidores, haciéndoles pensar que estaba en la dulce espera de su primer hijo. La actriz recurrió a su perfil para compartir la foto de un ultrasonido acompañado de la frase: “Estoy tan feliz”. El post provocó revuelo entre sus fanáticos e, incluso, entre sus amigas del medio como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Natalia Téllez, quienes la felicitaron por su próxima maternidad. Aunque su mensaje era muy ambiguo, muchos se dejaron llevar y hasta hubo medios de comunicación que retomaron la información anunciando el embarazo de la actriz. A la confusión se sumó el comentario de Rodrigo Saval, novio de Paulina desde el verano de 2019, quien le escribió: “Te amo”.

En esta publicación, la actriz también escribió: “Emocionada por esta nueva aventura”, una leyenda en la que agregó emojis de una mujer embarazada y de un angelito. Aunque todo parecía indicar que se trataba del anuncio oficial de su próxima maternidad, algo no terminaba de cuadrar. Además de que el ultrasonido solo tenía el nombre del médico, se trataba de un anuncio muy prematuro, pues el bebé todavía no se apreciaba claramente. Casi al mismo tiempo, una publicación de otra famosa, se convirtió en la pista para descubrir lo que realmente querían anunciar.

Resulta que, casi al mismo tiempo que Paulina Goto publicó el post del ultrasonido, Ludwika Paleta compartió en una de sus historias una foto de una prueba de embarazo positiva, una noticia que también causó revuelo, pero que debido a la falta de información no se viralizó. Después de un par de horas de haber publicado estas pistas que apuntaba a que la cigüeña las visitaría casi al mismo tiempo, las actrices revelaron la verdad. Según aclararon, estos posts, están relacionados con el próximo estreno de la serie Madre sólo hay dos que se estrenará en enero próximo por Netflix.

Tras recibir un sinfín de felicitaciones por su maternidad, Paulina decidió que era momento de revelar la verdad: “Esta es la gran aventura de la cual estoy muy emocionada. Mi nueva serie de @Netflixlat al lado de Ludwika Paleta”. La actriz aprovechó para agradecer por las muestras de cariño: “Gracias a todos por sus buenos deseos. Ya hasta me dieron ganas, pero por ahora voy a ser mamá en la ficción”, se lee en su feed. Por su parte, al mismo tiempo Ludwika publicó en su perfil: “Emocionada y feliz, le presento nuestro proyecto”.

Paulina y sus nervios ante la broma

Aunque fue divertido jugar con las reacciones de sus seguidores, la actriz reconoció, en sus historias, que sintió muchos nervios al bromear con esta noticia: “Oigan los amo con todo mi ser, muchas gracias a todos por los comentarios tan lindos esta mañana, tengo que confesar que me divertí, me reí muchísimo, pero a la vez estaba con taquicardia muriendo de nervios por decirles la realidad de ese primer posteo, pero ahora ya todos lo saben”. Paulina reveló que su publicación provocó reacciones muy divertidas en su círculo más cercano: “Tengo unas joyas de esta mañana que tengo que compartir con ustedes, no saben cómo me reí, tengo mensajes y cosas de reacciones de mi familia y amigos”, comentó antes de compartir captura de pantalla de los mejores mensajes que recibió por su supuesta maternidad.