Yordi Rosado confirma que ya tiene novia y aclara si hay planes de boda

De muy buenos ánimos, Yordi Rosado abraza este instante de su vida en el que todo parece marchar por buen camino, no solo en el terreno profesional, pues en el personal han ocurrido circunstancias que lo mantienen motivado, como el hecho de que recientemente le ha dado una nueva oportunidad al amor. Tan transparente como suele ser con su público, el presentador habló de esta nueva etapa que ocurre a poco más de un año de haberse separado de Rebeca Rodríguez, con quien hoy mantiene una relación de cordialidad, siempre con el objetivo de brindar armonía y cariño a los hijos que juntos procrearon. Entre otras cosas, el conductor de radio y televisión puso punto final a los rumores, luego de que se dijera que incluso tenía planes de celebrar una boda con su nueva novia.

Sin más rodeos, Yordi habló de su actual situación sentimental dejando claras sus prioridades, lejos de las versiones que comenzaron a circular desde que se supieran algunos detalles de su nueva conquista, una mujer de nombre Janet Domínguez, según ha confirmado el programa televisivo Hoy. “Estoy empezando una relación, estoy contento, estoy feliz… no hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso…”, dijo para las cámaras y los micrófonos del matutino, completamente seguro de las decisiones que ha tomado en este instante en el que los cambios han sido constantes.

Para ser más específico, Yordi ahondó en la postura que ha asumido con respecto al matrimonio, descartando que próximamente vaya a llegar al altar como muchos han especulado, pues tiene razones muy firmes para abordarlo de esa manera. “No porque piense que esté bien o mal eso (el matrimonio). Simplemente creo que ya a cierta edad, yo que tengo 49 años y que ya he tenido un matrimonio, divorcio y todo ese asunto, vas aprendiendo que quizá los formatos del amor pueden ser distintos, y creo que a mi edad eso es lo que yo busco…”, aseguró el también conferencista, que luego fue muy puntual con lo que actualmente desea de un noviazgo. “Busco una pareja, una persona que te acompañe, una persona a quien acompañar, apoyarse. Creo que ya este asunto de un papel o firmar ya no es mi prioridad…”.

La atención que ha generado su nuevo romance

Ser figura pública no es nada sencillo, y eso es algo que sabe muy bien Yordi, quien en medio de la atención mediática que ha acaparado su nuevo noviazgo, ha sabido reaccionar con mucha madurez. Eso sí, reconoce que lo más importante en este momento es respetar la privacidad de su pareja, pues ella no tiene que ver con el medio. “Los paparazzi, evidentemente uno no puede dejar de hacer su vida. En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja…”, aseguró en Hoy.

Finalmente, Yordi dejó claro que a pesar de las circunstancias seguirá llevando su noviazgo con libertad. “No puedes evitar evidentemente salir de un restaurante (y) que alguien te vea, porque además no tienes nada que evitar ni nada que ocultar…”, dijo durante la charla, tan transparente como suele ser al hablar de los acontecimientos personales. Por el momento, Rosado se concentra en sus proyectos profesionales, disfrutando de su estabilidad en la que además ha tenido la fortuna de contar con la presencia de su familia, su mayor inspiración en estos momentos de constantes cambios.

