Talina Fernández revela la razón por la que Paula Levy decidió irse de su casa

Por más de 8 meses, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, encontró en la casa de su abuelita, Talina Fernández, un hogar, tal como lo describió, el pasado viernes, durante su último encuentro con la prensa, momento que aprovechó para aclarar que, lo que dijo en un Live de Instagram, sobre que su abuelita la había corrido de su casa, fue una simple broma. Mientras Paula utilizó las cámaras para ratificar el cariño que le tienen a La dama del buen decir; este fin de semana, Talina le concedió su entrevista más sincera a Mara Patricia Castañeda en la que, por fin, reveló cuál fue el conflicto que tuvo con Paula, por el que la joven decidió irse de su casa.

Aunque había preferido guardar silencio sobre la polémica en la que se ha visto envuelta su familia, parece ser que Talina quiso compartir con sus fans el problema por el que tuvo que llamarle la atención a su nieta: “Paula se fue, se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana, y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez”, narró la conductora. Fernández reconoció que, al entrar a la recámara de la joven, se encontró con su novio, quien también estuvo involucrado en el regaño: “Entonces fui y la regañé y el novio estaba en el cuatro de Paula echado y le dije: ‘A este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida, porque ¿cómo me dejas la puerta de la calle abierta?’”.

Tras llamarle la atención, Talina reveló cuál fue la reacción de su nieta: “Al rato bajó y me dijo: ‘Está visto que tú y yo no nos podemos llevar bien’ y se fue”. Aunque la joven reveló, en el Live de Instagram, que no tenía casa, la presentadora dio a conocer que tras dejar su casa, se fue al departamento de María, su hermana mayor: “Nunca estuvo homeless, no, María, mi otra nieta, le dio acogida en su casa y le dijo: ‘Nada más nos tienes que cuidar por la pandemia Paula, por favor no entres y salgas, no vayas y vengas, te quedas aquí’ y, ¿sabes qué hizo?, se fue a una fiesta a Acapulco”, reveló Talina.

La conductora contó cuáles eran los aspectos que pidió a Paula respetar cuando se mudó con ella: “Hay tres reglas en la casa: uno, no mentir; dos, estar localizable vía WhatsApp o lo que sea, y la tercera, ser puntual, fíjate qué horrible yo, bueno pues eso sí le pasó a disgustar bastante”. Talina también contó que su nieta no cumplió con sus peticiones: “Cuando salía con aquel susodicho y le hablabas, no había manera de que contestara, no había manera de saber cuándo regresaba, no había manera de saber cómo estaba, entonces, decidió irse y se fue, pero a casa de María”, explicó

Talina y la importante aclaración sobre su nieta

Aunque reconoció que la relación con Paula sí pasa por un distanciamiento, Talina creyó importante aclarar que, cuando su nieta se fue, no tomó nada de su casa: “Tengo que decirte que yo había dicho que se había llevado mi computadora y unos cuadros y no fue cierto. Encontré la computadora debajo de la cama, los cuadros los había usado para decorar su récamara”. Por último, Talina confesó que, aunque puso a disposición de la joven, las herramientas necesarias para velar por su bienestar, atraviesa por una etapa difícil en su vida: “Traté de ayudarla, la llevé con el cardiólogo, primero, con el psiquiatra, le hicieron un electroencefalograma, Paula no se deja ayudar y si puede hace algo que te hace brincar el corazón. La amo profundamente, pero ya no estoy en edad de estar viviendo en la zozobra”, finalizó.