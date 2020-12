Carlota, la hija de ‘El Burro’ Van Rankin, conquista las redes con sus primeras sonrisas

El pasado 27 de octubre, Jorge El Burro Van anunció, con mucha emoción, el nacimiento de su hija Carlota, la más pequeña de las tres hijas que tiene con su prometida, Magda Bleizeffer. Completamente enamorados de la niña, sus papás se han encargado de compartir con sus seguidores en Instagram los detalles más tiernos de la pequeña, desde su primer encuentro con sus hermanas, Luisiana y Roberta o imágenes del día en que conoció a su bisabuelita. Este fin de semana, la mamá de la bebé, enterneció a sus seguidores con fotos y videos de las primeras sonrisas de Carlota, quien le heredó los ojos azules. De hecho, El Burro fue quien le confesó a sus compañeros de Hoy que la niña guarda un gran parecido con su prometida, pues sus hijas mayores heredaron muchos rasgos de él.

Este fin de semana Magda Bleizeffer enterneció a sus seguidores en Instagram con un video de la pequeña lanzando sus primeras sonrisas a la cámara: “Mi bebé Carlota”, escribió la prometida de El Burro Van Ranking en esta publicación donde se ve a la bebé riéndose tiernamente, un gesto que provocó la reacción de Andrea Legarreta, amiga de su papá, quien desde que nació la bebé ha estado muy al pendiente de ella, a través de redes sociales, donde le dejó varios emojis de corazones. Este fin de semana, la niña también estuvo presente en su primer posado navideño, una sesión de fotos en la que Magda posó al lado de sus tres hijas.

Aunque en las imágenes que han compartido en redes, de estas postales navideñas, no vemos al Burro, fue él quien presumió orgulloso una foto en la que aparecen sus hijas, con atuendos a juego, en tono azul: “Mis 3 princesas, las amo, gran fotografía”, escribió al lado de una instantánea con la que el conductor provocó las reacciones de más de 49 mil seguidores, incluidos sus compañeros de Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes le escribieron: “Trío de bellezas. Dios las bendiga siempre” y “Unas princesas”, respectivamente.

Antes de que Magda Bleizeffer organizara esta sesión de fotos, la pequeña Carlota ya había conocido a Santa, así lo compartió El Burro en un post de Instagram donde compartió una foto de este momento. Por su parte, Magda retomó esta foto y la compartió en su perfil con el texto: “Mi época favorita”, haciendo referencia a que esta será una Navidad muy especial pues será la primera en la que Carlota experimente, una situación que tiene emocionadas a sus hermanitas Luisiana y Roberta quienes están muy involucradas con los cuidados de la bebé.

Carlota y la curiosa anécdota de su nacimiento

Aunque Carlota nació con excelente salud, El Burro narró durante un espacio del programa Hoy que su hija llegó al mundo bajo condiciones que, en otros escenarios la hubieran puesto en peligro: “Sucedió algo que me dijo el doctor, que es impresionante, y se los voy a platicar, me dijo que, en 20 años, solo había visto tres casos como el que pasó ayer: salió con el cordón hecho un nudo, no enrollado, eso se da muy seguido, sino un nudo. Me dice el doctor: ‘es que es un caso rarísimo’, le digo, ‘pero raro para bien o para mal’, me dice, ‘para mal, porque si se hubiera estirado un poco más deja de pasar el oxígeno’, hubiera sido algo que, mejor ni pienso en eso, pero todo salió bien”, contó el conductor en octubre pasado.