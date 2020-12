Grettell Valdez y la nueva foto de su esposo tras celebrar su segundo aniversario de bodas

A lo largo de estas semanas, Grettell Valdez ha mantenido muy al tanto a sus fanáticos de diversos aspectos en torno a su vida personal. Por tal motivo, también se ha mostrado muy transparente al hablar de su esposo, Leo Clerc, quien según cuenta ha estado enfocado en una dinámica de trabajo entre México y Suiza, su país natal. De hecho, fue a mediados de noviembre cuando dio detalle de lo cercano que estaba su reencuentro, un instante en el que además hizo a sus seguidores la promesa de tomarse algunas fotos. Esta vez, y a tan solo unos días de haber celebrado sus dos años de matrimonio, la actriz ha vuelto a compartir algunas imágenes de su marido, en las que aparece durante una convivencia con algunos colegas del medio artístico.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando Grettell tomó sus redes sociales para dar un vistazo de la reunión, en la que se aprecia a la pareja disfrutar de una comida mientras charlan con los demás asistentes. Cabe destacar que en los clips que la estrella dio a conocer a través de sus historias en Instagram, también se puede ver a su hijo Santino, quien ocupó un lugar en la mesa junto a Leo, con el que guarda una estrecha cercanía y por el que tiene un cariño muy especial, según ha comentado la actriz anteriormente. Sin dar más detalles, ella dio muestra de su felicidad al permanecer junto a los suyos, sin perder la oportunidad de capturar con su cámara parte del ambiente de este íntimo encuentro que mantuvo muy pendientes a sus fieles seguidores.

Cabe destacar que esta nueva imagen fue publicada semanas después de que Grettell respondiera algunas preguntas de sus fanáticos, quienes han querido saber cómo se encuentra Leo, luego del episodio legal por el que atravesó meses atrás. En ese espacio, también hizo una promesa que finalmente cumplió, feliz de que todo comience a retomar el rumbo. “Ya me están divorciando, sigo casada, todo muy bien. Como bien saben, y se los he dicho en varias ocasiones, él trabaja en México y en Suiza, la verdad es que está muy bien. Llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos…”, explicó en días pasados, visiblemente motivada por la estabilidad con la que hoy marcha su vida.

Dos años de matrimonio

Conforme el final del año se acerca, Grettell ha dado más noticias sobre su esposo Leo, por lo cual no pudo pasar por alto la celebración de sus dos años de matrimonio, a través de una publicación en sus historias de Instagram, en la que mostró una foto del entrañable día de su boda a la que agregó una breve pero sentida dedicatoria. “Por más risas juntos”, de esta manera, la actriz le deseó feliz aniversario a su galán, evocando aquel día en que, a la orilla del mar, se juraron amor eterno, teniendo como testigos a sus familiares y amigos. Recordemos que la ceremonia se celebró en diciembre de 2018 en un espectacular sitio conocido como Casa de la Laguna, ubicada en Punta Diamante, Acapulco.

Entre otras cosas, los fanáticos de la protagonista de la telenovela Médicos, Línea de Vida, tendrán que acostumbrarse a las pocas apariciones que Leo tendrá en las redes sociales de la intérprete, que ha sido muy clara al explicar los firmes motivos detrás de esta medida. “No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto…”, dijo la estrella en octubre pasado, poco antes de confirmar su positivo a Covid-19, enfermedad la cual ha logrado superar.

