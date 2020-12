Isabella Camil abre su corazón sobre la muerte de su padre, Jaime Camil Garza: ‘Me rompí’

Después de unos días de vivir en privado el duelo por el sensible fallecimiento de su padre, don Jaime Camil Garca, Isabella Camil reapareció en redes sociales para rendirle un homenaje a la memoria del empresario; a través de una conmovedora foto y un mensaje en el que expresó lo mucho que lamenta su partida. En este texto, también dio a conocer que, en estos tiempos difíciles, su familia ha sido su gran soporte. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto familiar, captada durante la cuarentena, en Villa Antonia, la propiedad que los Camil tienen en Acapulco, Guerrero, el rincón preferido del patriarca del clan. Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Jaime Camil, Isabella también recurrió a este medio para compartir con sus seguidores la huella que dejó su papá.

La actriz comenzó estas líneas reconociendo lo mucho que le dolió la partida de su padre: “La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habita el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé que cupiera en la muerte. La abundancia de preguntas, rezos y lágrimas quedarían en el oído de un Dios que ya habían decidido. Me rompí, yo tan fuerte, tan hermética, tan madura, fui solo un mortal de carne y hueso”, escribió.

Isabella continuó revelando que, para sobrellevar este fuerte golpe de la vida, se ha refugiado en el amor de su familia: “Se inundó mi ser en un río helado al que me siguieron mis 5 hermanos y mi madre, desde ahí, vimos pasar los más tristes minutos de nuestra existencia. Este clan, mi red, es el arma más poderosa que saco en mis combates, el piso que jamás se quiebre, esta sangre es mi sangre y ellos me convierten en sal”, se lee en el feed de la actriz donde dejó ver que la unión de los suyos ha sido clave para lidiar con el duelo y la tristeza que ha dejado el patriarca.

Por último, la actriz dedicó unas palabras a sus amigos y a sus fans que también la han cobijado y le han hecho llegar sus condolencias, acompañadas de memorias al lado de su padre: “Agradezco cada palabra, cada gesto, cada corazón y flor que, con desbordante abundancia, me hicieron llegar. Desde todos los rincones, leí pasajes, anécdotas y recuerdos de los que mi padre fue autor. Gracias infinitas por compartirme estos regalos, sin duda, han sido bálsamo para este dolor”, escribió Isabella quien resaltó la galanura de don Jaime Camil en esta foto: "Siempre guapo mi padre".

Isabella y su amor incondicional a su papá

En noviembre del año pasado, Isabella Camil, concedió una entrañable entrevista a Mara Patricia Castañeda donde habló un poco de su historia y de cómo fue que se convirtió en hija de Jaime Camil Garza, tras el matrimonio de su mamá, Tony Star, con el empresario: “Yo dejé de ver a Armando (su padre biológico) muy pequeña, no lo conocí mucho Jaime, es mi papá, me dio una familia, me dio educación, me dio amor, me dio todo, entonces para mí él es mi papá y como que no lo veo de otra manera, extraño otras cosas que hubiera podido tener con mi padre biológico, pero no se dieron (…) Yo llego a vivir con Jaime a los 6 años, más o menos y ya, toda la vida me quedé en esas casa, lo quiero muchísimo, nosotros somos una familia, todos con el mismo apellido”, comentó sobre el clan que el empresario y la exmodelo construyeron con sus hijos: Jaime, primogénito de él y las tres hijas de ella, Kali Sotres, Erika Sotres (hoy conocida con Isabella Camil) y Melissa Trouyet, producto de sus relaciones con Armando Sotres y Roberto Trouyet. Juntos, Tony Star y Jaime Camil Garza procrearon a Jorge y Alexia.