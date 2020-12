Talina Fernández rompe el silencio sobre su relación con su nieta Paula: 'Pasa por un momento muy confuso'

Bajo el lema, “Las cosas de mi familia, se quedan en mi familia”, Talina Fernández había preferido guardar silencio respecto a las recientes declaraciones de su nieta Paula Levy quien, a través de un Live en Instagram, reveló que ya no vivía con la conductora por diferencias entre ellas. Honrando su sobrenombre de La dama del buen decir, esta mañana, Talina explicó durante el programa Sale el Sol cómo está la relación con su nieta, a quien le reiteró su cariño: “Paula pasa por un momento muy confuso, le han pasado muchas cosas que la han marcado, entonces, que Dios la bendiga”, dijo en un tono muy parecido al que, hace unos días, usó la joven para aclarar lo que estaba ocurriendo. La conductora también comentó que la prensa es la que se ha encargado de sacar las cosas de proporción: “Lo que pasa es que de una cosa así (pequeña), los medios hacen una cosa así (grande)”, comentó.

Durante un espacio del matituno, un proyecto que ha marcado su regreso a la televisión, Talina dio detalles de su panorama familiar, además, se dijo confiada en que pronto todo vuelva a su cauce: “Yo quiero que en estas fechas haya armonía, reconciliación, amor, paz y unión”. Cobijada por el cariño de sus compañeros conductores, Fernández explicó: “Estoy muy tranquila en mi corazón. Todo va a estar bien”. La presentadora aprovechó para hablar de cómo se lleva con, María y José Emilio, lo otros hijos de su fallecida hija, Mariana Levy: "Con los dos otros hijos de mi hija, tengo una relación estupenda".

Aunque en el Live de Instagram Paula aseguró que se encontraba en casa de una tía, Talina confesó que, en realidad, se encuentra en el departamento de su hermana: “Se fue de mi casa porque la regañé y se fue, pero se fue a casa de María, entonces, dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa. Está en casa de María y María también es mi más amada nieta”. La conductora aseguró que su nieta siempre tendrá un lugar muy importante en su vida: “Sí, me corazón, en cuanto se le quite lo desorientada, estoy abierta para ella, es hija de mi hija”.

Talina le contó a los televidentes que, recientemente, Concetta Bertoldi, la medium radicada en Nueva Jersey, gracias a la cual ha podido entablar contacto con su fallecida hija Mariana Levy, la llamó para darle un importante mensaje: “Me habló por teléfono hace cinco días y me dijo: ‘Tengo aquí a Mariana conmigo’ y dice que has hecho todo lo que has podido y que, ‘yo, puedo ver a mis hijos desde aquí, pero cada uno, debe seguir su camino’”. La conductora reveló que esta conversación la dejó muy tranquila : “Yo me siento en paz, yo sé que he hecho todo y más por el bienestar de mi tribu, de mi familia”, explicó.

La respuesta de Paula Levy a la polémica

Luego del Live en Instagram, que provocó una serie de notas sobre su situación familiar, hace unos días, Paula Levy tomó nuevamente esta red social para aclarar las cosas y, en el mismo tono conciliador de su abuela, comentó: “Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque (fueron) seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa”, comentó la joven, quien también le reiteró su cariño: “Es una persona de admirar (…) yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos”, explicó la joven.