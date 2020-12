'Ahorita están aquí conmigo’, Diego Luna da detalles del cariñoso reencuentro con sus hijos

Después de pasar el aislamiento en la Ciudad de México, hace unos días, Diego Luna regresó a trabajar a Los Ángeles donde comenzó con la filmación de su próximo proyecto cinematográfico, situación por la que tuvo que separarse, por unas semanas, de sus hijos Fiona y Jerónimo, con quienes ya se reencontró. Recordemos que, en la familia del actor, el Covid-19 se hizo presente desde el comienzo de la contingencia en nuestro país, ya los niños lidiaron con el virus, en marzo, cuando su mamá, Camila Sodi, dio a conocer que la niña dio positivo, situación por la que los tres se pusieron en cuarentena; durante este tiempo, por obvias razones, el actor no pudo estar cerca de ellos. Tras ser dados de alta, Luna compartió emocionado el momento en el que pudo volver a verlos: “Hoy, el primer abrazo que yo le pude dar a mis hijos, significó la vida, significó todo”, le contó Diego a su amigo Gael García durante una charla en Instagram, en abril pasado.

Aunque esta ocasión la distancia se originó por la agenda laboral del Luna, el reencuentro fue igual de emotivo. Durante una entrevista con el programa Televisa Espectáculos, el actor reveló que sus hijos ya están con él pues, echando mano de las bondades de la nueva normalidad, pudieron viajar a Los Ángeles para pasar unos días con su papá: “Ellos ahora están aquí conmigo porque, por la pandemia, la escuela ahora es en línea, entonces, pudieron venirse acá un rato a acompañarme”, reveló el actor quien adelantó que, en los próximos días, los tres viajarán a nuestro país para disfrutar aquí de las fiestas.

Diego dio a conocer que tiene planeado viajar a México para compartir con los suyos las fechas más importantes de esta temporada: “Vamos a pasar Navidad allá, en la Ciudad de México, pasaré Navidad y año nuevo, mi cumpleaños, además. Voy a la ciudad, a mi casa, los rodajes luego traen eso, mucha distancia, entonces voy a poder, no nada más estar con mis hijos, sino poder estar cerca de mi padre, de mi familia, de mis amigos y agarrar energía para empezar a filmar, acá, el año que entra”, comentó visiblemente emocionado de poder compartir con su familia esta Navidad, pese a la pandemia.

En esta conversación, Diego reconoció que el amor que le profesa a sus hijos es el más importante en su vida: “¿Qué pasa cuando llega un hijo? El cine tiende, luego a romantizarlos, pero no; es cierto que es el paso más importante que uno puede dar en la vida, es para mí, el amor más profundo que uno puede sentir es el que tiene por sus hijos”. Sobre su regreso al trabajo en medio de la contingencia, el actor dijo: “Este momento lo estamos viviendo todas y todos, no es un momento que me esté pasando a mí. En ese sentido, creo que hay que entrarle, sin miedo, más allá del evidente”.

El amor familiar, lo más importante para Diego

Como el varias celebridades durante el aislamiento, Diego Luna echó mano de la tecnología, no sólo para comunicarse con sus fans y presentar proyectos como Pan y Circo, también para mantenerse cerca de los suyo pues, aunque con sus hijos sí se pudo reencontrar y pasar tiempo con ellos, con su papá, la situación fue un poco más complicada y así se lo contó a su compañero Charolastra: “Tenemos mil aparatos, tenemos miles de cosas para estar conectados; sin embargo, no hay día que no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso, por ejemplo, no se me va a quitar, no creo poder quitármelo de encima, a lo mejor, otras generaciones crecerán sin esas necesidades”, comentó sobre la sana distancia que la pandemia nos ha obligado a aplicar con nuestras familias.