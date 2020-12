José Eduardo Derbez y las confesiones de su ruptura amorosa: 'Yo decía que estaba bien'

A pesar de ser muy abierto al hablar sobre su entorno personal, José Eduardo Derbez reconoce que hay aspectos en los que ha preferido mantenerse reservado, y no solo ante los cuestionamientos públicos, sino también con su círculo cercano. De hecho, el tema de su pasada ruptura sentimental ha sido de esas circunstancias que ha manejado con toda discreción, más allá del interés que generó en su momento la noticia. De lo más sincero, el actor reveló algunos detalles de cómo vivió este proceso y de la manera en que prefirió llevar el asunto de su separación, reiterando el gran respeto que tiene por su ex, a quien se refiere como “una gran mujer”, la cual admite lo hizo sentir muy feliz.

En una charla de lo más íntima para el podcast llamado Como Tú, José Eduardo respondió a varias preguntas, entre ellas si en algún momento de su vida había tomado la decisión de reservarse o “guardarse” alguna situación de índole personal. “Puede ser que la última vez que yo terminé con mi exnovia, fueron seis años de relación y seis años viviendo juntos. Me guardé muchas cosas en el sentido de que fueron seis años donde vivimos todo y donde al final del día ella se fue de la casa y yo seguí viviendo en esa misma casa…”, dijo el actor durante la conversación, en la que además reconoció lo complejo que resultó para él. “Para mí fue más difícil porque yo tenía el entorno donde vivíamos ella y yo durante seis años y cuando ella se va ella cambia ese entorno. No sé si para ella fue más fácil, habría que preguntarle…”.

Sin más rodeos, el hijo de Eugenio Derbez explicó que las razones detrás de esta actitud responden a la necesidad que tuvo de enfocarse en su carrera profesional y de salir adelante, algo que de igual manera ocurría en la vida de su ex. “Ese tipo de relación, la última que tuve, me guardé muchas cosas para mí, para mi familia. Cada vez que alguien me preguntaba yo decía que estaba bien, pero sí fue un momento de superar varias cosas y de superar todo eso que realmente fue como una burbuja que yo hice para que nadie supiera si yo estaba bien o estaba mal. Pues hay muchas cosas que te guardas pero en algún momento las terminas sacando de una u otra forma…”, explicó.

El grato recuerdo de una relación

Lo cierto es que hoy todo marcha en orden en la vida de José Eduardo, orgulloso del gran aprendizaje que le dejó su pasado romance, y de la grata experiencia de haber compartido con una mujer por la que siente respeto. “Es una relación la cual yo siempre defendí, que es una gran mujer, lo va a ser siempre. Al contrario, yo jamás hablaría mal de ninguna una mujer, y menos de una persona que me dio tanta felicidad durante seis años. Si se terminó fue por algo, tampoco quise hablar nunca de los detalles del por qué se terminó pero pues era necesario, mientras ella estuviera bien y yo estuviera bien era lo importante…”, explicó.

En otro momento, José Eduardo confesó que el desapego es otra de las cosas que más le cuesta trabajo, reconociendo que eso lo hace ser muy distinto a la gente que lo rodea. “Yo dejar ir cosas tanto materiales como sentimentales me cuesta muchísimo trabajo. Soy una persona muy apegada a las cosas, soy una persona que (de inmediato) se encariña, que se enamora muy fácil, gracias a Dios ya no tanto… soy una persona que sí soy muy apegado a todo, lo que es dejar ir me cuesta mucho, yo no sé si sea por mis papás…”, comentó, refiriéndose al tema de la separación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, cuando él era pequeño.

