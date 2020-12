Lucero y su cariñosa reacción al dueto de su hija con Mijares: ‘Me fascinó verla cantar con Manuel’

Dicen que lo que se hereda no se hurta y la prueba de ello, ha sido la más reciente aparición de Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, en un dueto con su padre. Después del estreno del tema Mi Universo, la joven, de 15 años, provocó excelentes comentarios con su interpretación al lado de su papá, Manuel Mijares, con este tema navideño con el que conmovió a todos, incluso, a Lucero quien ya reaccionó a la colaboración que realizaron: “Qué regalo tan hermoso de Navidad. Espectacular, ¡aplauso de pie! Esta canción juntos es una maravilla… ¡Bravo mi Lucero Mijares hermosa!”, escribió la cantante junto a los más de tres mil comentarios del clip que el intérprete de Soldado del amor compartió en Instagram.

Tras el comentario con el que apoyó a Mijares y Lucerito, la cantante habló de la emoción que le provocó esta canción: “Me encanta ver su sonrisa y esa luz que tiene en los ojos cuando canta, me fascinó verla cantar con Manuel, con su papa en esta canción tan linda”, comentó Lucero, en entrevista para el programa Hoy. Pese a lo feliz que la hace ver a su hija siguiendo sus pasos, aclaró que, por el momento, se trata únicamente de un hobbie, pues La beba, como le llaman de cariño, no debutará profesionalmente. “Estoy tan contenta de ver a mi Lucero Mijares, a mi niña, mi luz cantando y haciendo lo que le gusta, de una manera aún no profesional, siempre lo repito, no sé si algún día se vaya a lanzar”.

La cantante reveló que, aunque Lucerito ya tiene fans, todavía no ha decidido a debutar, como cantante, de manera profesional: “Esto no significa que ya se vaya a lanzar, hay comentarios hermosos que nos dicen: ‘Ya, que sea artista’”, contó. Durante la pandemia, Lucerito y su papá se pusieron muy creativos y decidieron unir sus voces, una vez más, esta vez, en este tema que pinta para convertirse en uno de los más especiales en la vida de ambos: “Hay un dueto ahí con ‘La Beba’, padrísimo… la canción que grabamos en el de Navidad, es una canción que se llama Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad”, contó Mijares, hace unas semanas a Ventaneando.

Fue el pasado 8 de diciembre que Mijares anunció el estreno de esta canción en el que dejaron ver la excelente conexión que tiene como su hija: “Mi Universo. Con mucha emoción los invito a ver el video del tema Mi Universo, donde mi Lucerito me acompaña nuevamente. Un tema súper padre ¡saludos!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram. Mijares concuerda con Lucero sobre el lanzamiento profesional de su hija: “Ella primero que acabe su escuela… ella obviamente tiene gran oído, es muy musical, le gusta mucho la cosa atrás de los shows, estar en todas las grabaciones… No le gusta estar al frente. De los 58 Auditorios que llevamos Emmanuel y yo, ella ha ido a 56 y siempre le gusta estar atrás, a ella no le gusta sentarse en el público…”, explicó Mijares sobre el talento de La Beba.

Lucero, orgullosa del padre de sus hijos

Hace unas semanas, la cantante habló en entrevista con Fernanda Familiar que está feliz de la relación que tiene con Mijares: “Yo siempre he estado muy orgullosa de tener ese papá para mis hijos y él dice lo mismo de mí, entonces, eso es maravilloso (...) Siempre lo he dicho, Manuel y yo nos divorciamos, dejamos de ser esposos, pero seguimos siendo amigos, seguimos teniendo una súper relación, no te voy a hablar de modernidades de: ‘Ay sí, nos vamos de viaje juntos’, o sea no, eso no se nos da, porque somos más conservadores y no tiene nada de malo, hay gente que lo hace y está padrísimo”, dijo.