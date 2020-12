Grettell Valdez a Leo Clerc por sus dos años de matrimonio: ‘Por más risas juntos’

Parece que fue ayer cuando Grettell Valdez y Leo Clerc se juraron amor eterno a la orilla del mar, en una boda de ensueño realizada en Acapulco, Guerrero. A pesar de que los últimos meses no han sido fáciles para la pareja, debido a los problemas legales y familiares que, tienen al marido de la actriz viviendo entre México y Suiza, Grettell no quiso que su segundo aniversario de bodas pasara desapercibido y decidió dedicarle una romántica felicitación que, acompañó, de una divertida foto de su enlace. Aunque la actriz ha querido respetar la petición de su esposo de no aparecer en sus redes sociales, -“no le gusta”, reveló hace unos meses la actriz”- hizo una excepción y publicó esta entrañable imagen con la celebró sus dos años como marido y mujer.

A través de una de sus historias, en la que compartió una imagen de la sesión de fotos del trash the dress que realizó, luego de darle el “sí acepto” al suizo, la actriz escribió: “Por más risas juntos”. Aunque los últimos meses ha mantenido los detalles de su relación alejados del ojo público, la actriz no quería dejar pasar desapercibida esta fecha en la que comenzaron a escribir su historia como marido y mujer. En la imagen, vemos a Grettell y a Leo, ataviados en sus looks de novios, abrazados y lanzando una carcajada a la cámara luego de ser revolcados por una ola.

Leo y Grettell Valdez se casaron en diciembre de 2018, en una boda de ensueño que se realizó en La Casa de la Laguna, ubicada en Punta Diamante, Acapulco. En aquella ocasión, la pareja confió en nuestras páginas para ser testigo de este inolvidable día en el que, frente al mar, se juró amor eterno en una ceremonia de los cuatro elementos, en el que contaron con la participación de Claudia Álvarez y Ludwika Paleta, amigas de la actriz. “El día llegó, en un lugar que siempre disfruto estar que es el mar”, fue como Grettell describió su boda en un video en el que compartió, en su canal de Youtube, detalles del día en que se convirtió en la señora de Clerc.

Justo durante la puesta de sol, Grettell y Leo pronunciaron sus votos y sellaron su historia de amor con esta ceremonia en la que en todo momento hubo una imagen de la Virgen de Guadalupe, figura a la que es muy devota la actriz. Durante su turno al micrófono Clerc le dijo a Grettell: “Yo, Leo, me comprometo contigo Grettell a amarte y cuidarte, siempre estaré aquí para ti y Santino, los amo”. Visiblemente conmovida, la actriz le dijo a su esposo: “Yo, Grettell, me comprometo a cuidarte a amarte y tratar, en los obstáculos, estar siempre positiva, amorosa y… siempre amarte”, dijo con la voz entrecortada de la emoción.

La sorpresiva propuesta de matrimonio en Japón

En julio de 2018, durante unas vacaciones en Japón, Leo Clerc sorprendió a Grettell con una espectacular propuesta de matrimonio que tuvo como escenario el helipuerto de un hotel en Tokio: “Era un viaje que teníamos planeadísimo, Santino y yo, ansiábamos conocer Asia, así que lo disfrutamos muchísimo y, repente, cuál fue mi sorpresa que Leo tenía planeada toda esta situación, así que pues nada, después de hacer un viaje que era sólo de paseo, terminé comprometida”, contó la actriz, en entrevista para ¡HOLA! Tv, tras su compromiso. En aquella entrevista, la actriz dio detalles de la sorprensa que Leo preparó, en complicidad con Santino: “No me lo esperaba, yo estaba con mi hijo en un hotel en Tokio. Estábamos haciendo una actividad del hotel, buscando pokemones, entonces me suben a un elevador, que a mí se me hizo lo más normal, subí llegamos al helipuerto y ahí estaba Leo con toda una producción”, comentó.