Fernanda Castillo muestra cómo quedó la bella habitación de su bebé

A pocos días de debutar como papás, Fernanda Castillo y Erik Hayser se encuentran muy entusiasmados, preparando todo en su nuevo hogar para cuando llegue el momento de recibir a su pequeñito. De hecho, los enamorados están más que felices, pues todo indica que finalmente el cuarto del bebé está listo, algo que la guapa actriz ha querido compartir con todos sus fanáticos a través de las redes sociales, dando un vistazo del especial espacio que han decorado con mucho amor. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de la dulce espera, enfocados en esta faceta que los ha unido más que nunca, tal como lo hemos podido ver a lo largo de estos días en que las muestras de cariño entre los dos han sido infinitas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Fernanda dio muestra de la gran felicidad que invade su corazón al publicar un par de postales en las que se aprecia un rincón del cuarto de su bebé. Este entrañable momento la llenó tanto de inspiración, que incluso escribió algunas líneas al pie del álbum para expresar parte de sus emociones. “Cierro los ojos y ya estás aquí, 38 semanas”, dijo la intérprete. En las imágenes, la futura mamá aparece sentada en un sillón que ha colocado junto a la cuna, lo que permite apreciar un tierno detalle que destaca entre toda la decoración: una fotografía en gran formato en la que ella y Erik sostienen la imagen con el ultrasonido, aquella con la que dieron a conocer la buena nueva a todos sus fanáticos.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, llama la atención el estilo de la habitación, con paredes pintadas de color azul, pequeños cuadros y un atrapasueños encima de la cabecera, así como una alfombra cuadriculada de estrellas al pie de la cuna en tonos blancos y grises. Por supuesto, tampoco pueden faltar los ositos de peluche, como el que Fernanda sostiene y contempla con dulzura en una las fotos, al mismo tiempo en que acaricia su ‘baby bump’. Tras dar a conocer las instantáneas, la estrella recibió un sinfín de felicitaciones, así como varios comentarios de algunos famosos, entre ellos Mauricio Ochmann, Ana Brenda Contreras, Martha Debayle, entre otros.

VER GALERÍA

La experiencia de su embarazo

En días pasados, Fernanda también compartió detalles de cómo vive la dulce espera, uno de los capítulos más bellos, según cuenta, y en el que su estado de ánimo ha cambiado constantemente. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas… En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, dijo durante su plática en el podcast llamado Del Mito al Hecho.

Fernanda además reveló lo mucho que implicó para ella adentrarse en esta etapa, pues tan pronto comenzó a vivirla, cambió radicalmente la idea que tenía del embarazo, algo que la ha sorprendido y al mismo tiempo agradecida por lo bien que ha marchado todo. “La verdad es que he tenido un embarazo increíble, nunca me lo imaginé porque yo siempre era muy escéptica, justo de esta idea de como que fuimos hechas para ser mamás… ni siquiera algo que yo tuviera como seguro que quisiera ser mamá… era algo que no sabía si iba a disfrutar. Tengo que decir que he tenido un embarazo increíble en el que me siento súper bien…”, agregó.

VER GALERÍA