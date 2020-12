Luis Ernesto Franco de su divorcio con Marimar Vega: ‘No terminó a consecuencia de un tercero’

En mayo pasado, se cumplieron dos años desde que, Luis Ernesto Franco y Marimar Vega anunciaron su separación y, posteriormente, su divorcio. A la distancia, el actor continúa refiriéndose con mucho cariño a quien fue su esposa y, con quien, recientemente, trabajó en la cinta El testamento de la abuela. En ese sentido, el actor reconoció, en entrevista para Ventaneando, que sostiene una buena relación con Marimar y que el final de su historia no tuvo que ver con alguien más: “El tiempo lo cura todo y, sobre todo, cuando terminas y son quiebre en buenos términos”, comentó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El actor aprovechó para dejar claro que, en su matrimonio no hubo terceras personas, como se insinuó en los medios de comunicación: “Mi relación, yo siempre lo he dicho, y lo bueno a decir, no terminó a consecuencia de un tercero, no tuvo nada que ver eso que se chismeó en su momento. Fue una decisión que maduramente tomamos los dos”, explicó. Aseguró que sus vidas iban por rumbos diferentes: “Yo voy para el sur y yo voy para el norte, ¿qué hacemos juntos?, separémonos de una vez y así, en los mejores términos, nos separamos”, recordó.

VER GALERÍA

La relación es tan cordial que hasta han compartido créditos en proyectos como El testamento de la abuela: “No tuve problema en trabajar con ella, ni en Testamento, ni tendré en trabajar, en un futuro, con ella, no, la veo, la saludo, la abrazo y le deseo lo mejor, siempre”. Los actores conservan una amistad que les permite seguir coincidiendo en el plano profesional donde ambos se desenvuelven: “Tanto así que podemos seguir trabajando juntos que, si nos vemos, nos saludamos, que le deseo lo mejor que, quiero que sea feliz y seguramente ella, lo mismo conmigo”, explicó.

Fue en mayo de 2015 cuando, los actores enviaron un comunicado en conjunto donde revelaron que habían decidido terminar su relación: “Para evitar especulaciones les queremos comunicar que tomamos en común acuerdo la decisión de separarnos. Los motivos creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tienen nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado. Nuestra separación es en los mejores términos, les pedimos comprensión y respeto para este difícil momento”, comunicaron en aquel texto.

VER GALERÍA

Luis Ernesto Franco, sigue soltero

En enero de este año, Luis Ernesto Franco abrió su corazón en una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda, a quien le confesó que sigue soltero, un etapa que está disfrutando mucho, aunque reconoció que no está cerrado al amor: “Claro, creo en el amor, creo en el matrimonio, creo en la familia, creo en el amor para siempre, creo en el amor incondicional y creo en que el mejor estado del ser humano es en pareja (…) Estoy solterito, si no llega la persona correcta sí está mejor, no es que me esté justificando que estoy enfocado en el trabajo, no, la verdad es que si no llega, estoy bien solo, no como tiempo perdido, sino como tiempo invertido, o sea, me estoy convirtiendo en la persona que quiero que llegue”, comentó en aquella conversación.