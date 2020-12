Angelique Boyer confiesa que le encantaría ser madrina del hijo de Fernanda Castillo

La cuenta regresiva para el nacimiento del hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayser ha comenzado. En un par de semanas, los actores se convertirán en papás; esta noticia, no sólo entusiasma a los padres del bebé, la “tía” del pequeño, Angelique Boyer, mejor amiga de la actriz, está lista para recibir al nuevo miembro de la familia de quien está dispuesta a ser su madrina. Aunque todavía no ha tenido esa plática con Castillo, la protagonista de Imperio de Mentiras se postuló para este papel para el que, sabe, hay muchos candidatos.

Durante su último encuentro con la prensa, Angelique reveló que, recientemente, pudo encontrarse con su gran amiga, con quien vivió por muchos años: “Sí, sí tuve la oportunidad de verla. Para las próximas dos semanas esperamos ya tengamos la noticia (del nacimiento)”. Cuando la prensa le preguntó si le gustaría convertirse en comadre de Fernanda contestó sin pensarlo: “¡Me fascinaría!”. Aunque tiene todas las ganas de fungir en ese papel, está consciente de que su amiga tiene muchas opciones: “Pero ¿sabes qué?, ella tiene a sus hermanos, entonces, creo que primero les corresponderá a ellos”, explicó.

En el caso de que Fer eligiera a alguno de sus hermanos como padrino de su hijo, Angelique sentenció que, de palabra, ella siempre desempañará este papel con mucho amor: “Sabe que yo siempre seré madrina de todos sus hijos”, comentó divertida. La actriz reveló que sus amigos están disfrutando al máximo de esta dulce espera: “¡Está realizadísima! (Fernanda), Erik igual, los dos desbordan felicidad y la mujer que estoy viendo en Fernanda, teniendo vida dentro de ella, es maravillosa”, comentó sobre la próxima maternidad de su mejor amiga.

Cuando Fernanda Castillo anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo, Angelique Boyer, su mejor amiga, obviamente ya sabía esta noticia; sin embargo, le guardó el secreto y esperó a que lo gritara a los cuatro vientos. Una vez de Fernanda dio a conocer que estaba embarazada, Boyer se sumó al jubilo que, en redes, la actriz y su prometido, Erik Hayser, expresaron por su paternidad: “¡Qué emoción! Una felicidad compartida. Un bebé muy amado desde ya. ¡Felicidades por su familia hermosa! Me hace muy feliz verte así mamacita. ¡Te adoro!”, le escribió Angelique a su amiga en una de sus publicaciones sobre la maternidad.

Más que amigas, hermanas

Recientemente, Angelique Boyer confesó, en entrevista para Televisa Espectáculos, que el embarazo de Fernanda lo estaba viviendo con el mismo cariño con el que experimentó el de su cuñada, cuando debutó en su papel de tía: “Me emociona como cuando vi a mi hermano convertirse en papá, ver a Fernanda, con ese brillo en sus ojos de que lleva vida dentro de ella, wow. Me siento muy feliz por ella y lamento no poder estar tan cerca”, comentó la actriz quien, debido a la pandemia y a los cuidados que Fernanda, como mujer embarazada, está llevando, no ha podido acompañarla como le gustaría.