¿Qué? José Eduardo Derbez revela por qué tiene un ataúd en su casa

De los cuatro hijos de Eugenio Derbez, José Eduardo es quien posee los gustos más exóticos. Tal como lo vimos en la serie De Viaje con los Derbez, proyecto del que estrenarán la segunda temporada en 2021, el actor es amante de la buena vida, aunque también tiene miedos que logró vencer gracias al apoyo de su familia, como su fobia a las alturas. Aunque para unas cosas es muy precavido, recientemente reveló que, tiene gustos por objetos que, para muchos causan temor, como el ataúd que adorna su casa y que desconcertó a Jorge El Burro Van Rankin, una ocasión que lo visitó. Durante la participación del actor al programa Miembros al aire, contó el día que decidió comprar este accesorio en el que, incluso, ya durmió.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La existencia de este especial mobiliario en su casa fue ventilado por El Burro quien les platicó a sus compañeros del susto que se llevó cuando abrió una de las habitaciones de la casa de José Eduardo y descubrió el ataúd. Este tema salió a la conversación cuando los presentadores hablaban de las compras innecesarias, fue entonces que José Eduardo se confesó y recordó una vez que, al calor de las copas, adquirió algunos artículos que no utilizaría: “Resulta que había comprado tres cortadoras de botellas y cuatro mesas para 10 personas”. Al otro día, José Eduardo se dio cuenta de lo que había comprado y se retractó: “Las cortadoras no me dejaron cancelarlas, de hecho, tuve que venderlas y las mesas logré cancelarlas”.

VER GALERÍA

En esa lista de compras innecesarias también figura el ataúd que adorna una de las habitaciones de su hogar. José Eduardo contó cómo fue que se le ocurrió adquirirlo: “Estaba echando trago con unos cuates y yo dije: ‘Yo siempre he querido tener un ataúd', porque yo siempre, dentro de mí, he tenido un lado gótico, entonces, se los platiqué a mis cuates jugando Poker, les dije: ‘¿Lo ven mal?’”, narró. Según dijo, sus amigos lo alentaron a hacer la compra y, muy pronto, lo tuvo en su casa: “Yo lo mandé a hacer a mi medida y de un color que yo quería, rojo por dentro, negro por fuera, plateado en las agarraderas”.

Pero adquirirlo no fue lo más impactante de la historia, lo que realmente conmocionó a los conductores del programa, fue cuando contó que, en una ocasión, durmió dentro del ataúd: “No, ahí te va, ya lo mandé a hacer (…) de repente un día, estaba con una amiga echando un trago, y entonces le dije: ‘Sabes qué, ¿se vería mal sí me duermo ahí?’, porque siempre consulto, siempre pregunto a mis amistades”, contó divertido. Tras contar con la aprobación de su amiga, José Eduardo se acomodó para disfrutar de una siesta: “Agarré, puse almohaditas, lo cerré y me dormí, me eché como 8 horas”.

VER GALERÍA

El regaño de Victoria Ruffo

Aunque José Eduardo tiene una relación extraordinaria con su mamá, la actriz Victoria Ruffo, confesó que ella no tiene conocimiento de que, en su departamento, hay un ataúd, por lo que se dijo listo para recibir el regaño, luego de que esta noticia corriera por los medios: “No, me va a marcar y me va a decir”, le dijo a los conductores de Miembros al aire quienes no daban crédito de este gusto exótico del actor. En esta conversación, José Eduardo también dijo que su papá, Eugenio Derbez, no sabía de este mobiliario en su casa, por lo que también esperaba su reacción.