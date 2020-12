¡El galán de los cafetales! Así luce William Levy en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’

A finales de noviembre, William Levy sorprendió con la noticia de que estaba listo para retomar su papel de galán de telenovelas en la nueva versión de Café con aroma de mujer. A través de redes sociales, el actor ha compartido detalles de su nuevo papel en esta historia donde compartirá créditos con Carmen Villalobos quien, hace un par de semanas, anunció la llegada del actor a su país: “¡Bienvenido a Colombia Willy @willevy!”, escribió la actriz como descripción de una imagen donde se le ve junto al actor quien, para este papel se sometió a un cambio de look y lo vemos tan rubio como en sus inicios.

Después de unas semanas en la grabación de esta producción de Telemundo, William Levy posó con el atuendo que utilizará para darle vida a Sebastián Vallejo. En medio del cafetal que servirá como escenario para esta historia, William posó para dos fotos que acompañó de la frase: “¿Cuál prefieren, el 1 o el 2?”. En la imagen, se ve al actor luciendo un sombrero de junco, camisa azul cielo y un porte que solo el cubano posee. La publicación del actor provocó la reacción de casi medio millón de los más de 7 millones de seguidores que tiene en su perfil.

Esta no es la primera ocasión que William comparte detalles de esta nueva producción que marca su regreso a las telenovelas. Hace unos días, publicó una imagen en la que presumió el cambio de look al que se sometió para darle vida a Sebastián. En esta foto, el cubano aprovechó para mostrar sus abs y dejar claro que regresará en la mejor forma física a la pantalla grande, donde está listo para mostrar su versión de este personaje que, en el pasado, Guy Ecker y Eduardo Yáñez. Recordemos que de esta historia ya se han realizado dos versiones más, por lo que esta ha causado mucha expectación esta nueva propuesta.

El actor se ha mostrado muy entusiasta con esta historia y con su estancia en Colombia, así se lo comentó a su compañera actriz Carmen Villalobos a quien, en el post donde ella le da la bienvenida, escribió: “Qué gusto verte mi Carmen. Gracias por la bienvenida. Amo tu tierra”. Desde hace un tiempo, el actor había reconocido en entrevista para Televisa Espectáculos, sus ganas de volver a la televisión: “Las historias son románticas, yo también soy un poco romántico y hace rato no he podido hacer algo así (telenovelas), extraño mucho, muchísimo. A mí no me ha llegado nada de eso, no. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto”.

Sus hijos, su principal prioridad

Durante esa entrevista, William admitió que sus hijos, Christopher y Kailey, fueron su principal razón para alejarse unos años de las telenovelas debido a las arduas jornadas de trabajo que se manejan en estas producciones: “Por ellos (sus hijos) es que hice la decisión que tomé. Once meses trabajando, doce horas al día no te deja tiempo para estar con ellos. Mi niño tenía ocho años, mi hija tenía cuatro años y quería aprovechar esos años de niñez que tienen ellos”, ahora que sus hijos ya tienen 15 y 10 años, el actor está listo para retomar su lugar de galán de telenovelas.