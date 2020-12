La hija de Lori Loughlin habla por primera vez del fraude universitario por el que sus padres están en prisión

Desde octubre pasado, la actriz Lori Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, cumplen una condena de dos y cinco meses de prisión, respectivamente, por el delito de fraude universitario por el que fueron sentenciados en agosto, tras una investigación del FBI. Sobre este tema, la familia había preferido guardar silencio; sin embargo, esta tarde, Olivia Jade, hija de la actriz, habló por primera ocasión en una entrevista para el programa Red Table Talk, conducido por Jada Pinkett Smith, donde la joven, de 21 años de edad, reconoció que no pensó que hubiera algo malo con el soborno que sus padres entregaron para que, ella y de su hermana menor, fueran aceptadas en la University of Southern California como parte del equipo de remo, deporte que ninguna de las dos practica.

Olivia Jade se sinceró con Jada y pidió una segunda oportunidad, además, admitió que se encuentra muy avergonzada por lo sucedido. Durante la entrevista, no quedó claro si la joven consultó con sus papás su participación en esta charla, transmitida a través de Facebook, pues aseguró que no habla con ellos desde que ingresaron a prisión, debido a que están en cuarentena por el Covid-19. La joven, reveló que, en 2019, cuando el escándalo estalló en los medios de comunicación, no podía entender por qué aquella acción tendría consecuencias: “Cuando todo se hizo público por primera vez, recuerdo que pensé: ‘¿cómo se enoja la gente por esto?’, suena tonto, pero en la burbuja en la que crecí, muchos padres de niños estaban donando dinero a las escuelas”, dijo.

Olivia continuó explicando por qué no podía entender qué era lo incorrecto en este caso: “Al principio pensé: ‘Realmente no entiendo qué hay de malo en esto’, esto es lo que todos hacen y mis padres trabajan muy duro”, explicó. La joven continuó mostrando su arrepentimiento: “No hay justificación ni excusa de lo sucedido. Lo que pasó estuvo mal. Cada persona de mi familia sabe que eso fue un desastre. Fue un gran error”. La hija de Lori pidió a la audiencia una oportunidad para reivindicarse: “Pero creo que lo que es tan importante para mí ahora es aprender del error (…) Tengo 21 años. Siento que merezco una segunda oportunidad para redimirme, para demostrar que he crecido”, dijo.

La joven se mostró muy conmovida cuando habló de la ausencia de sus padres de quienes, además, jamás se había separado: “Nunca había pasado tanto tiempo sin ... soy muy cercana a mis padres. Especialmente mi mamá. Ella es como mi mejor amiga, así que definitivamente es difícil no poder hablar con ella, sé que es fuerte. Es un buen período de reflexión. Estoy tratando de ver los aspectos positivos, sé que es positivo que ella esté allí ahora mismo”, comentó. Recordó que fue durante sus vacaciones de primavera, el año pasado, que se enteró que sus papás habían sido acusados por este caso en el que también está involucrada la actriz Felicity Huffman quien pasó 12 días en prisión, en octubre pasado, luego de pagar 30 mil dólares (poco más de 570 mil pesos mexicanos).

La disculpa de Oliva Jade

La primogénita de Lori Loughlin reveló que ha tenido tiempo de reflexionar y ha querido romper el silencio porque es ahora el momento en el que, legalmente, lo puede hacer: “Durante tanto tiempo nunca tuve la oportunidad de hablar de esto debido a la legalidad detrás de esto. Nunca tuve la oportunidad de decir: ‘Lamento mucho que esto haya sucedido’ o ‘esto fue un gran lío, todo el mundo se siente así en mi familia”, comentó. Olivia admitió que, de primer momento, no se tomó el tiempo de pensar en el tipo de trampa que estaba haciendo: “Estaba en mi propia pequeña burbuja, concentrándome en mi pequeño mundo cómodo. Nunca tuve que mirar fuera de ese mundo. También me sentí muy incomprendida”, comentó en su defensa y más tarde se disculpó por contribuir a la desigualdad social y se dijo avergonzada por todo lo ocurrido.