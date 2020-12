¿Qué es la isquemia? Padecimiento que atacó a Daniella Álvarez

Dando lecciones de entereza, hace seis meses, Daniella Álvarez enfrentó la isquemia que la llevó a perder la pierna izquierda. Tras salir vencedora de aquel reto de salud, la exreina de belleza nuevamente es puesta a prueba y, con el mismo optimismo con el que ha enfrentado todos los obstáculos, anunció que padece, ahora en la pierna derecha, el mismo problema que la llevó al quirófano anteriormente. Tras recibir su nuevo diagnóstico, la modelo colombiana acudió a sus redes sociales para compartir, con sus más de 3 millones de seguidores, su panorama médico: “El doctor Guevara me dijo luego de entregarle los exámenes (…) tus nervios de la tibia y peroné se dañaron completamente. La isquemia los afecto en su máxima expresión y muy difícilmente podrás volver a mover tu pie’”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Este complicado camino médico comenzó para Daniella, en mayo de 2019, cuando entró al quirófano por primera ocasión para una cirugía en la que le retirarían una pequeña masa cerca de las costillas. Cuando los médicos la operaron descubrieron que esta formación envolvía la arteria aorta que es la que abastece de flujo sanguíneo a todo el cuerpo, fue justo cuando retiraron la masa que la operación se complicó y derivó en una isquemia: “Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta (…) cuando me retiraron la masita, mi aorta se cerró”, explicó Daniella en un video que compartió en sus redes sociales tras anunciar que, debido a esta complicación, perdió su pierna izquierda.

VER GALERÍA

Pero, ¿qué es una isquemia?, este padecimiento es provocado cuando una arteria se estrecha o obstruye momentáneamente, impidiendo que llegue al corazón la sangre. Es esta la razón por la cual, durante la intervención de Daniella, cuando la aorta se cerró dañó significativamente su pierna izquierda y, hoy se sabe, que lo mismo ocurrió con su extremidad derecha. Aunque el panorama de su nuevo diagnóstico no era el que esperaba, la colombiana mantiene una actitud muy positiva: “Yo también creía y tenía esperanzas de que mi pie se pudiera recuperar mucho. De hecho, esperaba un 80 por ciento de mi recuperación, pero estoy absolutamente segura y acepto la voluntad de Dios”, comentó en su reciente video.

Una de las actividades que más le apasiona a Daniella es bailar, algo que incluso estuvo haciendo luego de perder su pierna. Aunque reconoce que este nuevo desafió la reta, está dispuesta a demostrar que no hay obstáculos que no pueda vencer: “Me la pone un poquito más difícil para demostrarle al mundo que sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr, sé que voy a volver a trotar, sé que voy a volver a bailar”, comentó optimista la exreina de belleza.

VER GALERÍA

La nueva versión de Daniella Álvarez

En junio pasado, luego de la operación donde le amputaron la pierna, la exMiss Colombia dio lecciones de fortaleza al compartir con sus seguidores su imagen tras la cirugía: “¡Y esta soy yo! Es la nueva versión de mi cuerpo sin mi pierna izquierda. Cuando vi la foto sonreí. Me acepto y me quiero tal cual como estoy. Qué bello e increíble es el cuerpo humano”, escribió Daniella luego de comenzar a escribir este nuevo capítulo en su vida. Tras dos meses de rehabilitación, Álvarez anunció en Instagram su primer gran logro en esta etapa: “Difícil, pero ¡logré ponerme de pie y tomarme la foto! Qué rico es poder caminar y que ustedes puedan hacerlo”, escribió en una imagen donde se le ve feliz.