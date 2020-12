Elizabeth Álvarez habla del estado de salud de Jorge Salinas

Una de las parejas mas queridas del espectáculo es sin duda la de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, por tal motivo sus fieles fanáticos no pierden detalle de lo que acontece en sus vidas, sobre todo a lo largo de estos meses. Precisamente, días después de haber celebrado el cumpleaños número 5 de sus mellizos, la actriz se tomó un tiempo para platicar con la prensa durante su asistencia a un evento público, espacio en el que no solo aprovechó para poner al día a todos de cómo se encuentra su familia, sino también para despejar algunas interrogantes, entre ellas la relacionada con el estado de salud de su esposo, quien en días pasados fue captado por la lente de los paparazzi caminando apoyado de un bastón.

Con toda la amabilidad que la caracteriza, Elizabeth no solo dejó claro que Jorge se encuentra muy bien, sino que además han tomado los rumores con mucha calma y, por qué no, encontrando el lado más simpático de todo lo que se dice. “Yo y Jorge nos reímos y decimos: ‘Dios mío, lo que ha sido esta pandemia que no haya notas, que hacen falta más eventos’…”, explicó la estrella en entrevista con varios medios, entre ellos Azteca Espectáculos. “Pero está muy bien, contento, bendito Dios con mucha salud, y ya cuando lo vean a él le preguntan, que ya lo van a ver muy pronto…”, agregó la intérprete, quien asistió debidamente protegida al evento con careta y cubrebocas.

Al ser cuestionada por lo que exactamente le ocurrió a su esposo, la protagonista de telenovelas prefirió mantenerse reservada. Eso sí, tampoco olvidó hacer una importante aclaración ante las dudas de los reporteros reunidos en el lugar. “Exactamente lo que es no me sé bien el término y no quiero equivocarme. Así es que nada de peligro, todos tranquilos, está perfecto y ya lo van a ver muy pronto…”, explicó tan directa como suele ser, para luego agregar: “Puede caminar perfecto, ya ustedes lo van a ver… lo que le pasó que se los cuente él…”, señaló Elizabeth, feliz de que las cosas marchen de maravilla en su hogar, enteramente motivada por su faceta en la maternidad.

¡Cuánto han crecido sus mellizos!

Recientemente, Elizabeth y Jorge celebraron el cumpleaños número 5 de sus hijos, Máxima y León, a quienes les organizaron una fiesta con muy pocos invitados. De hecho, la guapa actriz hizo énfasis en lo bien que se encuentra su marido, que incluso no perdió la oportunidad para divertirse a lo grande junto a sus niños. “Ahora estaba con los niños dándole a la piñata, pues es que con dos niños… tienes que ponerte bien rápido, recuperarte de todo muy pronto, así es que estamos todos bien, bendito Dios con salud, que es lo más importante ahorita…”, agregó a lo largo de la charla, en la que también expresó estar ansiosa de que comiencen las vacaciones. “Vamos a relajarnos y a disfrutar un ratito, ya nos hace falta…”.

Recordemos que fue el pasado 2 de diciembre cuando Elizabeth compartió tiernas fotos de la celebración de cumpleaños de sus mellizos, que además se disfrazaron, como ya es tradición en el hogar de los Salinas Álvarez. Así, pudimos ver a Máxima convertida en toda una princesa, mientras que su hermano León decidió transformarse en un stormtrooper, de la cinta Star Wars. “Como les mandaron tantos regalos pues había que hacerles su mini, mini festejo...”, compartió la intérprete quien debido a la contingencia sanitaria tuvo que hacer la fiesta en casa y no en un salón de eventos, como había sido en años anteriores.

