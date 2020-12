Paulina y Nicole Peña dedican conmovedores mensajes de despedida a Jaime Camil Garza

La repentina muerte de Jaime Camil Garza, este domingo 6 de diciembre, provocó gran conmoción en las redes sociales donde varios de sus amigos y personas allegadas le enviaron sus condolencias a la familia y expresaron el cariño que le tuvieron en vida al empresario. Tal es el caso de Paulina y Nicole Peña, hijas del expresidente Enrique Peña Nieto quienes utilizaron sus cuentas de Instagram para honrar la memoria de quien, según dejaron ver, era un gran amigo de toda su familia. Las hermanas Peña Pretelini se sumaron a la lista de celebridades que lamentaron la muerte del papá de Jaime Camil quien, esta mañana, también utilizó este medio para recordar a su padre con una entrañable imagen de su juventud.

A través de una historia en Instagram, Nicole Peña, hija menor de Enrique Peña Nieto, publicó una foto en la que aparece Jaime Camil al lado de su fallecida mamá, Mónica Pretelini; la joven, acompañó esta imagen de la frase: “Un ángel más”. Por su parte, la mayor de las hijas del político también se manifestó en Instagram, tras la sensible muerte del empresario, quien era muy cercano a ellas: “Por siempre”, escribió la joven en una foto donde aparece abrazando al empresario mientras ambos lanzan una sonrisa a la cámara.

La publicación de Paulina Peña provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Sofía Castro quien, al parecer, también fue muy cercana a Jaime Camil Garza pues además de escribir: “Por siempre”, también dejó varios emojis de corazón. Entre los comentarios también destaca el de Tania Ruiz, actual pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, quien dejó varios emojis de corazón en este post donde también figura la foto que Nicole compartió del empresario y su mamá.

La noticia de la muerte de Jaime Camil Garza retumbó tanto en el corazón de Paulina que, tras enterarse, integró su foto al altar donde tiene imágenes de su mamá y de sus abuelitos maternos, sus ángeles, como suele llamarlos en redes sociales. A través de una historia, la mayor de las hijas de Peña compartió una imagen del lugar que ahora ocupa don Jaime Camil en este especial lugar, en su casa, a través del cual se mantiene cercana a sus seres queridos que ya no están en este plano.

El gran corazón de Jaime Camil

Con el sensible fallecimiento del empresario, muchas han sido las anécdotas que han salido a la luz respecto a su generosidad. Uno de los testimonios más relevantes es el de su hija Isabella Camil, a quien Jaime Camil adoptó cuando se casó con su mamá Tony Starr. Hace un año, la actriz concedió una entrevista para el programa de Mara Patricia Castañeda donde dio detalles de cómo fue su infancia al lado de Jaime Camil: “Yo llegué a vivir con Jaime a los 6 años, más o menos, muy chiquita y ya toda la vida me quedé en esa casa. Lo quiero muchísimo, es mi padre, muchas veces la gente dice: ‘sí, pero no es’. Pero ¿quién decide?, nosotros somos una familia con el mismo apellido y todos con el mismo amor (…) Cuando hago el recuento de todo fue una niñez maravillosa y no cualquiera recoge a cinco niños y les da un hogar”, comentó Isabella en aquella ocasión.