El hermano de Edith González revela las causas de la muerte de su mamá

El pasado 28 de noviembre la familia de la fallecida Edith González se volvió a vestir de luto, esta ocasión, por la muerte de doña Ofelia Fuentes, mamá de la actriz. A través de un comunicado de prensa, los González Fuentes dieron a conocer la triste noticia: “La señora Ofelia falleció el día de hoy, sabádo, 28 de noviembre del 2020 a sus 89 años de edad, acompañada de sus familiares”, se lee en el documento. En este texto, también se revelaron las causas de la muerte que, ocurrió, por complicaciones derivadas de varias enfermedades crónicas, propias de su edad, un tema del que recientemente dio detalles su hijo Víctor Manuel González quien, en entrevista con el diario Reforma, donde desmintió que el fallecimiento de su mamá tuviera que ver con la depresión, una versión que comenzó a circular hace unos días en redes sociales.

El hijo de doña Ofelia rompió el silencio y habló de la muerte de su mamá. En esta entrevista, confesó que la ausencia de Edith González sí la afectó, pero que fueron varios padecimientos los que deterioraron su salud: “Tenemos la tranquilidad de que ya no está sufriendo. Realmente, sí fueron enfermedades crónicas (la causa del deceso), no fue de depresión, como por ahí dijo alguien. Alguien dijo que era porque había sufrido mucho por la muerte de Edith, y eso sí es cierto, pero en realidad ya tenía diabetes y otras enfermedades crónicas propias de la edad; esa fue realmente la causa”, declaró el hermano de la actriz.

Víctor Manuel González contó que su mamá murió tranquila: “Fue la cuestión cardiaca, estaba comiendo y simplemente dejó de respirar, estaba en la hora de la comida, le dijeron que, si quería un refresco, y en lo que le estaban sirviendo, dejó de respirar”. En el comunicado de prensa en el que la familia anunció la muerte de doña Ofelia le rindieron homenaje a su memoria enlistando sus cualidades: “Siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa; fiel cómplice de sus nietas e hijos Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios”.

En este comunicado, firmado a nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González y Constanza Creel González, la familia agradeció al público de Edith por el apoyo que le brindaron a doña Ofelia tras el sensible fallecimiento de la actriz: “Les agradecemos de todo corazón sus oraciones, el constante apoyo y cariño demostrados durante este último año que ha sido tan difícil para la familia; en esta ocasión nuevamente les agradecemos esa solidaridad”. A través de redes sociales, Lorenzo Lazo, viudo de Edith, le dedicó un sentido mensaje a la memoria de su suegra: “Guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje querida Ofelia. Descanse en paz”, le escribió el economista.

Un año sin Edith González

En abril pasado, la familia de Edith González la recordó con motivo de su primer aniversario luctuoso. En aquellas fechas, la actriz Lorena Velázquez, amiga de Edith y de doña Ofelia, reveló que la señora seguía lidiando con la ausencia de su hija: “Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es ‘ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida? Para ella no ha muerto. Muy deprimida (se encuentra), esas cosas son muy fuertes. A mí me hablas de Edith y también me siento muy triste. Muy deprimida, pero creo que ahora está en una casa de salud en Cuernavaca y ahí tiene doctores”, comentó la actriz sobre la mamá de Edith.