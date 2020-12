Heidi Balvanera y el sentido mensaje con el que se despide de su suegro, Jaime Camil Garza

Tras confirmarse la lamentable partida de don Jaime Camil Garza, su familia y amigos entrañables han escrito bellos mensajes para honrar la memoria del empresario, quien es recordado con mucho cariño, siempre como un hombre cercano a los suyos, dispuesto a brindar un consejo y apoyo a todos aquellos que lo necesitaran. A tenor de esto, Heidi Balvanera, esposa del actor Jaime Camil, dio a conocer una linda dedicatoria para honrar a su fallecido suegro, quien lamentablemente habría perdido la vida tras complicaciones en su estado de salud, por lo cual tuvo que permanecer hospitalizado, según se dio a conocer la tarde noche del 6 de diciembre. Por el momento, los acontecimientos en torno al deceso se manejan con mucha discreción, aunque ha sido a través de las redes sociales que sus allegados han expresado la tristeza que hoy los invade.

Enteramente conmovida, Heidi abrió su corazón para destacar parte de lo que distinguió la personalidad de su suegro, quien siempre se caracterizó por su sentido del humor y la buena actitud que asumió ante la vida, según dejan ver las palabras de la también actriz, que de igual manera se encuentra desconsolada. “Mi adorado suegro, gracias por tantos años de cariño, de consejos y de risas…”, dijo en las primeras líneas de la publicación, la cual fue ilustrada con una fotografía del álbum de los recuerdos en la que se puede ver el rostro de don Jaime en primer plano, mientras que de fondo aparece su hijo Jaime regalando una sonrisa, esto durante un instante de convivencia familiar del cual no dio más detalles.

Fue tal el cariño que Heidi logró forjar con su suegro, que puso en alto lo importante que será para ella atesorar todas y cada una de las memorias a su lado, deseándola al mismo tiempo un digno descanso en donde quiera que se encuentre. “Siempre te voy a llevar en mi corazón, recordándote con tu magnífico carisma y la sonrisa en la boca. Te quiero suegrito adorado, mi matchmaker… que sigas brillando”, finalizó Balvanera, que hasta este momento no se había pronunciado sobre la partida del empresario. Por supuesto, la reacción de sus seguidores fue inmediata, regalando miles de “me gusta” a la publicación, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos, entre ellos los de varios famosos como Ludwika Paleta, Maite Perroni, Odalys Ramírez, y más.

Lo que Jaime Camil compartió anteriormente sobre su padre

El deceso de don Jaime Camil Garza ha dejado un enorme vacío entre los suyos, quienes han preferido llevar su luto de manera discreta. A propósito de este lamentable acontecimiento, es que han cobrado importancia las palabras con las que en meses pasados Jaime Camil se refería a su papá, a quien no veía con tanta frecuencia desde que se mudó con su esposa Heidi e hijos a la ciudad de Los Ángeles. “Me duele un poquito que no venga a verme, porque yo quiero, tengo una fantasía de que venga, que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos y que esté con nosotros, no con todo este sequito que lo sigue a todas partes, ya sin sequito”, contó en entrevista con Adela Micha.

Del mismo modo, el actor rindió un homenaje a su progenitor al publicar en redes sociales una fotografía del pasado en donde aparece el empresario regalando una sonrisa a la cámara, una postal que no fue acompañada de ningún mensaje, pero que sirvió para rendir una grata despedida al hombre en quien se ha inspirado a lo largo de toda su vida. Hasta el momento, se sabe que el deceso de don Jaime podría haber sido a raíz de una septicemia catastrófica, según reveló el periodista Joaquín López Dóriga a través de su cuenta de Twitter.

