Cobijada por Rafa, 'La Choco', sus sobrinos y su esposo, Atala Sarmiento celebra su cumpleaños en Madrid

Luego de meses de la incertidumbre provocada por la contingencia sanitaria por el Covid-19, Atala Sarmiento pudo festejar su cumpleaños número 48 cobijada por los suyos. Este año, la periodista de espectáculos solo deseaba soplar las velitas de su pastel rodeada por su familia, razón por la cual, la semana pasada se trasladó a Madrid, en compañía de su esposo, David Rodenas, para reencontrarse con su hermano, Rafael Sarmiento, quien reside allá con su esposa, Jimena Pérez y sus hijos Iker e Iñaki. Este domingo 6 de diciembre, la conductora celebró su cumpleaños, una fecha, que tomó un significado muy especial gracias a la presencia de su familia en la Madre Patria pues recordemos que, poco antes de que Atala se mudara a Barcelona, su hermano y su familia se instalaron en la capital española.

Conmovida por las muestras de cariño de los suyos, Atala les dedicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales: “Es una época en la que, en medio de las restricciones de una pandemia, no puedes darte el lujo de hacer planes. He sido afortunada de lograr un sueño, de última hora, para cumplir años: estar con los míos. Es el mejor regalo con el que he celebrado un año más de vida”, escribió Sarmiento resaltando lo importante que fue para ella pasar este cumpleaños al lado de su hermano, su cuñada y sus sobrinos.

La periodista de espectáculos concluyó su mensaje dejando claro que, en estos tiempos, el amor de su familia se ha convertido en lo más importante: “¡Vamos allí! Sabiendo que lo único y lo, más importante de la vida, es aquello que robustece tu alma”, escribió como descripción de una imagen en la que aparece luciendo su look más invernal en una de las impresionantes fachadas que hay por todo Madrid. Entre las reacciones que provocó con este post, destaca la de su excompañero de Ventaneando, Pedrito Sola quien le escribió: “¡Felicidades amiga!”, mensaje que respondió con un: “Pedrito, muchas gracias. Te mando besos”.

Impresionada por los mensajes y felicitaciones que le hicieron llegar sus fans, a través de las redes sociales, Atala volvió a tomar su cuenta de Instagram, ahora, para agradecerles a sus seguidores quienes, a pesar de que ya no vive en México, siguen tan pendiente de ella, como cuando la veían a diario en la televisión: “¡Wow! Les quiero agradecer a todos profundamente por tomarse el tiempo para felicitarme y ponerme un mensaje lindo. Aprecio muchísimo sus buenos deseos y que me sigan acompañando en este caminar ¡Gracias a todos!”, escribió la conductora.

España, el segundo hogar de los Sarmiento

A mediados de 2019, Rafa Sarmiento y Jimena Pérez decidieron dejar México y comenzar a escribir un nuevo capítulo familiar, en Madrid, hasta donde se trasladaron para tratar el trastorno del neurodesarrollo que padece su hijo menor, Iñaki quien, luego de más de un año de terapia, ha mostrado grandes avances. Un par de meses después de despedirse de su hermano, Atala Sarmiento sorprendió a sus fans con el anuncio de que ella también se mudaría a España, en específico, a la ciudad de Barcelona, donde vive con su esposo, David Rodenas. Aunque no están tan cerca como les gustaría, los hermanos Sarmiento sí han aprovechado que viven en el mismo país para reunirse con regularidad. De hecho, durante el verano pasado, la familia se reunión en Barcelona donde, por primera ocasión, vacacionaron bajo las reglas de la nueva normalidad.