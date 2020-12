Sofía Castro y el duro testimonio de lo que vivió en una pasada relación amorosa

Ser figura pública no es nada sencillo, eso lo sabe muy bien Sofía Castro, quien hoy, a sus 24 años, asume las críticas hacia su persona con toda madurez y siempre segura de sí misma ante los instantes de adversidad. Sin embargo, eso no fue así en el pasado, pues recuerda que años atrás, en uno de los instantes más vulnerables de su vida, también atravesó por una situación que la atormentó demasiado, cuando al estar involucrada en una relación sentimental comenzó a sufrir ataques de su entonces pareja. Con el corazón en la mano, la hija de ‘El Güero’ Castro y Angélica Rivera, compartió detalles de este doloroso instante de su historia personal, orgullosa de las fuerzas que tuvo para salir adelante en su momento, contando con el apoyo de sus seres queridos, quienes nunca se apartaron de su lado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin mencionar el nombre de aquel exnovio, Sofía recordó cómo debido a su situación emocional logró encontrar en esta persona una especie de apoyo, pues en cierta medida, asegura, él la aceptaba tal como fuera. “Tenía las palabras perfectas para hacerme sentir bonita, querida y aceptada, todo lo contrario a lo que decían de mí todos los días, en ese momento él se convirtió en mi refugio…”, dijo a lo largo de la Ted Talk que se transmitió durante el fin de semana, y en la que se mostró ante su público sin ningún filtro. “Pero esa relación que yo creía perfecta estaba muy lejos de serlo, y la historia de amor rápidamente se transformó en una historia de muchísimo dolor…”, contó, enteramente orgullosa de alzar la voz y motivar así a más mujeres a no guardar silencio.

Sofía habló sin más rodeos de cómo el miedo la invadía a cada instante, esto raíz de las peleas que solían tener, aunado al temor que le provocaba siquiera pensar que él podría apartarse de su lado. “Uno de mis mayores miedos era que él no estuviera conmigo, porque mi seguridad venía de él. Él dominaba esto y por esto empezó a jugar con mis sentimientos, yo nunca le daba pretexto para pelear, pero no los necesitaba, porque de la nada me cortaba y al día siguiente me pedía que regresara y así era una y otra vez y yo siempre terminaba regresando… Esto nos llevó a vivir una relación con patrones muy conflictivos… donde él abusaba cada vez más y yo permitía cada vez más. Había mentiras, infidelidades, mucho abuso psicológico y emocional, para ese entonces yo ya estaba metida en una relación tóxica pero yo no lo sabía…”, dijo.

VER GALERÍA

Fue tal el grado de violencia que Sofía detalla, que incluso admite haber perdido el control sobre sí misma, algo que poco a poco le fue cobrando factura y afectando cada vez a su autoestima. “Él me amenazaba con dejarme si subía una foto en traje de baño, le daba pena que fuera actriz, por eso nunca hice pública esta relación… No salía a ningún lado sin su permiso, si no le contestaba el teléfono, era un miedo que yo sentía cuando veía una llamada perdida de él… hasta que terminé un día con sus manos marcadas del jalón que me puso… Me fui apagando, todo el tiempo estaba angustiada porque él no se fuera a enojar por algo, dejé de ser yo, de tener el control sobre mí porque se lo entregué completamente a él porque yo no quería que se fuera de mi lado… él me daba ese amor que yo no era capaz de darme, me hice menos, me denigré…”, reveló.

Nunca estuvo sola

Finalmente, Sofía recuerda cómo con el apoyo de sus seres queridos logró salir adelante y ver la luz al final del túnel, lo que le permitió revalorarse y poner punto final a la desagradable circunstancia, apostándolo todo por ser feliz hasta poder lograrlo. “Me escapaba del Estado mayor en la cajuela para poder irlo a ver, le mentía a mi mamá, me peleaba con ella. Y quiero aclarar que nunca estuve sola, tenía a mi mamá, a mi papá, a Enrique, a mis hermanas, a mis amigas, lo cual hoy les agradezco por no haberme soltado… yo teniendo gente que me contenía estuvo bien cañón poderlo dejar…”, recordó. Hoy, Sofía ha pasado la página de ese duro episodio que le otorgó una de sus mayores lecciones de vida, feliz de consolidar cada una de sus metas en lo profesional y también en lo personal, pues a la par de todo lo que acontece en estos momentos, disfruta al máximo de su noviazgo con Pablo Bernot, quien se ha convertido en su mayor cómplice.

VER GALERÍA