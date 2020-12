Las emotivas palabras que Jaime Camil compartía de su padre hace un tiempo

En medio de la conmoción que provocó la noticia del sensible fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, papá de los actores Jaime Camil e Isabella Camil, han sido muchas las muestras de cariño que varios amigos del medio le han hecho llegar a la familia. Aunque sus hijos no se habían manifestado respecto a la muerte de su papá, esta mañana, los actores recurrieron a sus cuentas de Instagram para honrar su memoria a través de imágenes. Él, con una imagen del empresario en su juventud y, ella, con una foto del día de su boda: ‘Abrazada de ti para siempre. Te amo pa’”, le escribió la actriz.

Ante el comprensible silencio de su primogénito, respecto a la partida de su papá, anoche, Adela Micha, compartió con sus seguidores un fragmento de la entrevista que le hizo al actor, en febrero pasado, donde Jaime hablaba de la relación que tiene con su papá, en aquella conversación, el actor reconoció que desde que se mudó a Los Ángeles, hace aproximadamente una década, la distancia les impidió compartir más: “Mi papá debería venir a visitarme más, a veces me duele un poquito que yo le diga: ‘Vente a la casa con nosotros’ y que él diga: ‘No, es que no puedo viajar, ¿cómo no puedes viajar?, a lo mejor no llega su avión allá”, comentó el actor.

Jaime reveló por qué era tan importante para él este acercamiento con su papá con quien, siempre tuvo una excelente relación, pero en los últimos años, fue más esporádica la convivencia por la distancia física. Aunque no se veían tanto como le hubiera gustado, Jaime y su papá fueron muy cercanos siempre, de hecho, el empresario era el fan número uno de su hijo: “Me duele un poquito que no venga a verme, porque yo quiero, tengo una fantasía de que venga, que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos y que esté con nosotros, no con todo este sequito que lo sigue a todas partes, ya sin sequito”.

Aunque tras esta entrevista con Adela, se decretó la contingencia sanitaria en Estados Unidos y la familia tuvo que vivir este momento, cada quién en su lugar; Jaime en Los Ángeles y su papá en Acapulco, Guerrero, el actor reveló que tenía muchas esperanzas de conseguir que el empresario lo fuera a visitar: “Eso quiero, lo voy a lograr”. En aquella charla, Camil también habló de la relación que tiene con su único hermano varón, Jorge, a quien sí ve muy seguido: “Es súper lindo, se casó, se divorció, pero procreó un hijo increíble”, comentó Jaime quien también reveló que en su canal de Youtube hizo un video con su hermano, su sobrino y sus hijos, durante un día de campamento.

Los hijos de Jaime Camil Garza

A Jaime Camil Garza le sobrevive su esposa, Tony Starr y sus seis hijos, tres biológicos y las tres hijas de su esposa que adoptó cuando la conoció. El empresario debutó como papá en julio de 1973 con el nacimiento de su primogénito, Jaime Camil, a quien procreó al lado de la brasileña Cecilia Saldaña Da Gama, de quien se separó poco tiempo después del nacimiento del ahora actor. Tiempo después, el empresario encontró el amor en la modelo neoyorquina Tony Starr quien, al conocer a Jaime Camil ya era mamá de tres niñas: Kali Sotres, Erika Sotres (hoy conocida con Isabella Camil) y Melissa Trouyet, producto de las relaciones de Tony con Armando Sotres y Roberto Trouyet. Casi de inmediato, el empresario las adoptó y legalmente se convirtieron en Camil. Con Tony, Jaime Camil Garza procreó a Jorge y Alexia quienes para sellar el amor de la pareja quien siempre procuró la unión familiar.