Adal Ramones y Yordi Rosado hablan sin filtros sobre las razones de su distanciamiento

Nunca, en tantos años de amistad, Adal Ramones y Yordi Rosado habían hablado juntos y públicamente de las razones detrás de su distanciamiento, suceso que a la par de ser notorio dio pie a un sinfín de especulaciones, mismas que finalmente han sido aclaradas. A corazón abierto, la entrañable dupla de la televisión, -que ganó popularidad gracias a su trabajo en Otro Rollo-, abordó el tema sin ningún filtro, y qué mejor lugar para hacerlo que en el espacio de entrevistas de Yordi, en donde además hicieron un pacto de por vida para permanecer unidos, más allá de las circunstancias y de los giros que pudiera dar la vida, pues para ellos no existe ninguna duda de que si en algo se fundamenta su cariño, es en su inquebrantable lazo de hermandad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos y luego mucha gente nos ha preguntado: ‘¿Se distanciaron? ¿se pelearon?’…”, comenzó diciendo Yordi, quien posteriormente confesó que debido a la complejidad de esta situación, llegó incluso a sentirse “muy sentido y muy enojado”. Tras estos comentarios, Adal tomó la palabra para hablar sin más rodeos de la raíz que, según su propia versión, desencadenó el alejamiento, algo que por primera vez han decidido compartir con todos sus fanáticos. “¿Por qué nos distanciamos, amigo? Porque al final de cuentas, creo yo que yo como amigo te apoyé más a ti en tu momento de separación que en lugar de apoyar a los dos…”, dijo Ramones, refiriéndose a los altibajos de Rosado con su anterior pareja sentimental. “Sí quise que los dos estuvieran bien, pero al ver que no se podía te apoyé más a ti. Creo que fue un error, creo que en el momento en que no pude juntar a los dos debí haberme salido, sin embargo, amigo yo te veía muy mal, yo te veía muy deprimido, yo te veía realmente mal y te apoyé más a ti…”, contó.

Mientras Yordi escuchaba con atención los puntos de vista de su especial invitado, la conversación profundizó aún más en lo personal, por lo que Adal hizo énfasis en otro de los complicados momentos que marcó su amistad con el también conductor. “Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas quedo yo como el tercero en discordia porque al final de cuentas te apoyé más a ti, no apoyé a los dos. Creo que ahí estuvo el error, y tú cuando volviste, cuando tú lo volviste arreglar, ya no tenía yo cabida ahí porque yo te había apoyado demasiado a ti…”, reveló exponiendo así su parte de los hechos, y resaltando las consecuencias que surgieron a raíz de esta situación. “¡Amigo, tú y tu expareja ya no nos hablaban!”, agregó.

VER GALERÍA

La versión de Yordi Rosado

Luego de que Adal se sincerara sobre lo difícil que esto había resultado, Yordi continuó para exponer su versión, haciendo énfasis en las determinadas circunstancias que se plantearon en su momento. “Lo que está pasando tuvo que ver más bien con nuestras ex relaciones, ni tampoco tuvieron las exparejas que ver… cuando hay dos parejas que se llevan tan bien tanto tiempo, y hay conflictos de pareja como todas las parejas tienen, se empiezan a conflictuar…”, dijo. De inmediato, expuso las razones de su molestia, y un tanto sorprendido por las reacciones que tuvo su amigo por aquellos días. “Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y sentí como un rechazo…”, agregó Rosado, refiriéndose a la ruptura sentimental de Ramones con Gaby Valencia.

“Yo sentí que cuando tú te separaste te aislaste mucho, nunca me lo explicaste con calma, ya después que platicamos. Yo dije: ‘Este cuate toda la vida me apoyó también cuando yo tuve malos momentos, ahora yo lo quiero apoyar y este cuate se aleja, pero no se alejó dos meses, se alejó un año’…”, agregó Yordi, orgulloso de que poco a poco han podido reanudar esa convivencia tan añorada que trascendió más allá de lo profesional. Finalmente, y conmovido hasta las lágrimas, Adal hizo un pacto de amistad con su “hermano”, como también lo llama de cariño, recibiendo una pequeña tarjeta de manos de Yordi en la que se podía leer la frase “siempre estaré ahí”. Del mismo modo, Adal entregó a su amigo la suya, sellando así este importante compromiso con un fuerte abrazo y siempre orgullosos de la historia que juntos han escrito. “Todo lo que hice fue porque fueras feliz, porque era lo que yo quería, que estuvieran felices…”, añadió Adal.

VER GALERÍA