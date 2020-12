León Peraza posa con su hijo para su foto más tierna

Desde hace varias semanas, África Zavala, León Peraza y su pequeño hijo Leoncito, se encuentran en la playa disfrutando de unas vacaciones a la orilla del mar. Completamente enamorados del bebé, los actores han utilizado sus cuentas de Instagram para compartir las imágenes más memorables de su hijo quien, el próximo 13 de diciembre, cumplirá cuatro meses de edad. Entregado por completo a la paternidad, el actor ha enternecido a sus seguidores con las últimas fotos que ha compartido en esta red social donde ha dejado ver un poco de cómo se involucra en los cuidados de su primogénito. Siguiendo los pasos de su novio, África Zavala posteó, hace unas horas, una nueva instantánea con su bebé, con la que agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño.

Desde que se enteraron que León venía en camino, la pareja comenzó a construir el sólido equipo en el que se han convertido como padres. En el embarazo, el actor le demostró a la actriz que estaría ahí para ella, tal como lo reveló Zavala en un post donde compartió los momentos previos a la llegada de su bebé: “Esta experiencia no solo ha sido la más bella de mi vida, sino también ha hecho que te admiré y te amé mucho más @leonperazapro”. Cuando su hijo llegó al mundo, Peraza reafirmó el compromiso con su familia y se adentró en su papel de papá.

Dando lecciones de paternidad, el actor ha compartido con sus seguidores un poco de cómo cuida a Leoncito a quien, hace unos días, lo vimos dándole de comer y, ayer, publicó una nueva foto en la que demostró que, en sus brazos, el niño encuentra su mejor cuna: “Con mi pequeño”, escribió el actor al lado del hashtag #Loveforever. En la imagen, aparece León mirando al horizonte, mientras carga a su bebé, con una especia de rebozo; a tenor de la foto, el bebé estaba muy cómodo, pues se encontraba disfrutando de una siesta. Esta instantánea conmovió a varios de sus seguidores, incluida África Zavala, quien le escribió: “Los amo con toda mi alma. Mis leones bellos”.

Esta nueva foto de León con su bebé nos hace recordar la primera imagen que la pareja nos compartió, en exclusiva para ¡HOLA!, del niño. En aquella imagen, aparecía el actor cargando a Leoncito, recién nacido, una pose que se parece mucho a la utilizó en esta nueva foto en la que el bebé luce mucho más grande y en la que, su abundante cabellera, castaña obscura, como la de su mamá, llama la atención. Por su parte, en las últimas horas, África Zavala también compartió una nueva instantánea al lado del bebé que acompañó de la frase: “Leoncito y yo les queremos dar las gracias por todo el amor que nos dan”.

El mar, el escenario de los primeros meses de su bebé

Al menos desde hace poco más de un mes, África y León hicieron las maletas y se entregaron a una aventura cerca del mar. Aunque no ha revelado en qué playa se encuentran, sí han dado a conocer que uno de los motivos que los llevó a ese destino, además de la belleza natural y la tranquilidad, por las olas en las que el actor practica su deporte favorito: el surf. Echando mano de los espectaculares paisajes, los actores inmortalizado momentos increíbles de los primeros meses de su bebé. En noviembre pasado, con motivo del cumplemes número 3 del bebé, la actriz y el niño protagonizaron una linda imagen en la playa: “Eres mi presente y serás mi futuro y lo mejor que me ha pasado”, escribió la actriz provocando la reacción de León Peraza quien escribió en los comentarios: “Los amo, son mi universo, ustedes son lo mejor que me ha pasado a mí”.