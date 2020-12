¡Confirmado! Los Derbez anuncian la segunda temporada de su reality En el tráiler que compartió Eugenio en redes no figura Mauricio Ochmann de quien, su hija Aislinn, de separó tras el estreno de la primera temporada

Después del éxito que representó la primera temporada de De Viaje con los Derbez, para que Eugenio Derbez convenció de nuevo a su familia para grabar la segunda temporada que, según compartió en su cuenta de Instagram, llegará a la pantalla chica en 2021. Después de meses de especulación sobre la continuidad de la serie familiar, el patriarca de la familia hizo oficial a través de sus redes sociales donde compartió el tráiler de los que será la segunda temporada de este programa donde, aunque no se revela a dónde viajarán, por el tono del clip todo parece indicar que será un destino de nieve que visitarán por las fiestas decembrinas. Como se temía con el anunció de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, el actor ya no formará parte de esta nueva entrega, al menos, no aparece en este adelanto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para la temporada número dos, los Derbez realizaron una parodia, muy a su estilo, de la famosa cinta que catapultó a Macaulay Culkin, Mi pobre angelito, donde, en la versión de los Derbez, en lugar de olvidar a Kevin, es Vadhir Derbez quien es olvidado en casa por su familia. El clip comienza cuando Eugenio Derbez despierta y se percata que se quedaron dormidos para tomar un vuelo, es entonces que se levantan y salen corriendo de la casa: “Que comiencen los viajes del hambre”, se lee como descripción de este post que ya provocó casi medio millón de likes y un sinfín de comentarios aplaudiendo el próximo estreno de este proyecto que con la primera entrega se colocó entre los preferidos del público.

En el tráiler aparece Eugenio Derbez saliendo de la casa, con maleta en mano y hablando por celular, detrás suyo venos a la pequeña Aitana quien, en esta nueva temporada promete robar cámara pues, en mayo pasado, cumplió seis años y está muchos más integrada a la familia, de hecho, durante la cuarentena se hizo viral por su interpretación de Dance Monkey, al lado de su hermano mayor Vadhir. Detrás vemos a Alessandra con varias maletas intentando mantener el equilibrio y con una chamarra muy abrigadora, lo que nos hace pensar que su destino es de invierno.

Justo detrás de Aitana vemos a su hermana mayor Aislinn quien sale corriendo de la casa poniéndose los zapatos, a diferencia de la primera temporada, en esta, no vemos a Kailani, ni a Mauricio Ochmann, de quien anunció su separación en marzo pasado. Por último, vemos a José Eduardo salir corriendo con una mochila, mientras los seguidores de los Derbez se preguntaban dónde está Vadhir. Justo en ese momento, el ganador de la primera temporada de ¿Quién es la máscara?, realizó un performance de Mi pobre Angelito levantándose cuando su familia ya se había ido de vacaciones.

VER GALERÍA

El proyecto más arriesgado de los Derbez

En noviembre de 2019, luego del estreno de la primera temporada, Eugenio Derbez le confesó, en entrevista con Javier Poza el comediante reveló que ha sido el proyecto más aventurado que han realizado: “Fue un proyecto muy arriesgado desde que surgió, la verdad, te lo juro Javier, hace tres meses todavía nos estábamos cuestionando si lo sacábamos o no. Creo que es el peor timing. Creo que estoy haciendo un error gravísimo en mi carrera. Cuál es la necesidad. No venía al caso. Fue muy complicado para mí. Debo decirte que estoy gratamente sorprendido por el resultado y por la recepción de la gente. Porque creo que el proyecto final fue mucho mejor de lo que yo esperaba”, confesó.