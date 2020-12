Fernanda Castillo hace profundas revelaciones sobre cómo vive su embarazo

La vida le cambió por completo a Fernanda Castillo aquel día en que pudo confirmar que estaba embarazada, una dicha que comparte junto a su pareja, Erik Hyaser. A lo largo de estos meses, la actriz también ha experimentado una serie de cambios físicos y emocionales que la mantienen con el sentimiento a flor de piel, pues ha reconocido que, entre otras cosas, ha logrado redescubrirse de distinta manera, como si dentro de sí misma habitara otra mujer. Con toda franqueza, la intérprete se sinceró en una reciente entrevista sobre algunos de los aspectos más trascendentales de esta bella etapa, en la que ha hecho de todo para que la próxima llegada de su bebé se dé en las mejores condiciones, desde mudarse a un nuevo hogar, hasta tomar algunos cursos que le han servido de guía en el proceso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fernanda conversó en el podcast titulado Del mito al hecho, en donde al ser cuestionada sobre cómo ha vivido el embarazo, aprovechó para hacer una importante confesión. “La verdad es que he tenido un embarazo increíble, nunca me lo imaginé porque yo siempre era muy escéptica, justo de esta idea de como que fuimos hechas para ser mamás… ni siquiera algo que yo tuviera como seguro que quisiera ser mamá… era algo que no sabía si iba a disfrutar. Tengo que decir que he tenido un embarazo increíble en el que me siento súper bien…”, aseguró de lo más emotiva al inicio de la charla.

Por otro lado, la actriz habló de lo importante que fue para ella tomar la decisión de buscar embarazarse, algo que ha sido primordial, pues en ello radica la enorme felicidad que hoy invade su corazón y el de su pareja, quien le ha brindado todo su apoyo. “Yo decidí que quería intentar ser mamá y eso hace mucho la diferencia en mi caso. No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no lo decidió mi edad, no lo decidió nada más que mi deseo y creo que ahí se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo…”, dijo con toda firmeza en ese espacio.

VER GALERÍA

Una ola de emociones

La actriz, quien semanas atrás diera a conocer que el bebé que espera será niño, ahondó en sus palabras para describir parte de los cambios emocionales que ha tenido durante estos meses, en los que ha notado que se encuentra más sensible que de costumbre. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas…”. Por supuesto, también ha aprendido a valorarse más a sí misma, gracias a la oportunidad que ha tenido de poder redescubrirse. “En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, afirmó.

A la par de reconocer lo mucho que Erik Hayser se ha involucrado en el proceso, y del gran interés que tiene por asumir su faceta como papá, Fernanda contó que incluso ha derramado algunas lágrimas, debido a las múltiples emociones que de repente la invaden. “Lo que me da mucho es por llorar ahora, por todo… me pasa por ejemplo ahora viendo cualquier cosa en la tele, cosas ridículas, cosas como una final de futbol… de repente me suelto así, llorando como niña chiquita durante horas y es muy raro para mí, pero es como si de repente me viera desde afuera y dijera: ‘Claro, hay una parte de ti chiquita, conectada con este chiquito dentro de ti’, y está bien padre ir descubriendo cosas nuevas…”, contó.

VER GALERÍA