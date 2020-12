Con una fiesta de princesas y ‘Star Wars’, Elizabeth Álvarez celebra los 5 años de sus mellizos

Parece que fue ayer cuando Elizabeth Álvarez debutó como mamá al lado de Jorge Salinas con la llegada de sus mellizos Máxima y León quien, este 2 de diciembre cumplieron cinco años de edad. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el original e íntimo festejo que le organizó a sus hijos quienes, como en otros años, eligieron cada uno la temática de su fiesta y mientras la niña decidió convertirse en una princesa, su hermano se vistió como un soldado clon del universo de Star Wars. Emocionada, la esposa de Jorge Salinas compartió algunos detalles de este cumpleaños que, debido a la contingencia, trascendió en un ambiente de privacidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con varias imágenes de los atuendos que lucieron los niños para soplar las velitas de sus pasteles, Elizabeth escribió en esta red social: “Hoy celebramos con mucho orgullo y amor el cumpleaños número 5 de nuestros hijos, Máxima y León, que son la luz de nuestras vidas, con todo nuestro amor”, escribió como descripción de este álbum de fotos en el que los niños lucen muy felices convertidos en sus personajes favoritos. La actriz finalizó este mensaje dado las gracias a sus fans por el amor que le profesan a los niños: “Les compartimos este momento agradecemos a todos por sus muestras de cariño para León y Máxima”.

VER GALERÍA

En las imágenes, se aprecia como Elizabeth Álvarez, quien se ha vuelto toda una experta en fiestas infantiles, dividió su casa en dos escenarios, uno en el que el color rosa y los detalles de la Bella Durmiente acapararon todo el espacio. Por otra parte, en otra parte de su hogar acondicionó todo para crear una atmósfera de la Guerra de las Galaxias, donde su hijo León echó a volcar su imaginación. La actriz imprimió especial cuidado en la decoración y en cada aspecto de la vestimenta de sus hijos, en el caso de Máxima, la vimos utilizando joyería, peinado y un vestido idéntico al de la princesa de Disney, mientras que su hijo parecía un auténtico personaje de la saga.

Aunque este año los niños no tuvieron un cumpleaños con una larga lista de invitados, sí disfrutaron de una celebración en la que el amor de sus papás se reflejaba en todo, desde los pasteles, las piñatas y los postres. Desde que la actriz debutó como mamá decidió poner en pausa su carrera profesional para entregarse al cuidado de sus pequeños quienes son su principal motor: “Están conmigo todo el tiempo, los tengo como muy consentido, dice Jorge que soy la mamá barco del mundo y, cuando llega papá, siempre los está esperando con este amor y gusto. Nos sentimos muy unidos los 4”, declaró, en febrero pasado la actriz, durante su último encuentro con la prensa antes de la contingencia.

VER GALERÍA

Elizabeth y su regreso al trabajo

En aquella charla con los medios de comunicación, Elizabeth Álvarez habló de sus ganas de regresar a trabajar; sin embargo, reconoció que debía ser un proyecto muy especial y explicó por qué: “Me encantaría regresar a trabajar, sí, pero algo que sí sea como dinamita, como este impulso de decir: ‘sí, ya me voy a trabajar’, porque, si no, no sé, necesito esa motivación y la voy a buscar”. En ese sentido, durante la contingencia sanitaria la actriz encontró esa gran pasión que la hizo volver, se trata de su vlog de cocina en el que ha explotado su talento culinario, además de sus participaciones en el programa Hoy en esta misma área, un empleo que le permite compaginar perfectamente su labor como mamá y profesionista.