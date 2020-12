Yadhira Carrillo da detalles de cómo pasará la próxima Navidad

A punto de concluir el 2020, Yadhira Carrillo puede sentirse plena al haber cumplido al pie de la letra con una de sus mayores promesas: permanecer siempre junto a su esposo, Juan Collado, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Motivada por el gran amor que le tiene, tampoco pierde las esperanzas de que muy pronto él pueda salir en libertad, pues más allá de cualquier circunstancia, siempre ha defendido su inocencia. Mientras tanto, la actriz tiene muy claro de qué manera pasará la próxima Navidad, una fecha tan especial en la que lo más importante será compartir con su marido, así lo reveló durante una reciente entrevista, en la que además aseguró sentirse motivada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Yadhira Carrillo habla sobre cómo enfrenta la ausencia de su esposo

Más discreta que de costumbre, Yadhira se tomó unos minutos para platicar con la prensa a las afueras de la prisión, como lo ha hecho la mayoría de las veces, desde que cumple puntualmente con las visitas a su esposo, quien fue ingresado en julio de 2019. En ese espacio, además aprovechó para despejar una de las mayores dudas, pues dada la cercanía de las próximas fiestas decembrinas hay quienes desean conocer si tiene algún plan de celebración. “Igual que el año pasado, por supuesto. Si él para ese día está aquí (en la cárcel) yo estaré, por supuesto...”, comentó durante la charla que tuvo con diversos medios, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Sale el sol.

Recordemos que el año pasado, días antes de la Nochebuena, Yadhira visitó el Reclusorio con un presente para Collado, una pequeña casita de jengibre cuyo significado sentimental es muy grande para su familia. “La casita de Navidad me la hace todos los años una amiga, nos la hace a él y a mí, me la regaló ayer, entonces hoy quise traérsela para alegrarle un poco… quiero que pase una feliz Navidad…”, dijo en aquel entonces, tan reservada como siempre al ser cuestionada por los aspectos legales relacionados con el caso de su esposo. En otro momento, también habló de la gran fe con la que el abogado rige su vida, pues según ha dicho él se distingue por ser un hombre muy religioso.

VER GALERÍA

Yadhira y la vida en casa sin su marido

Desde que Juan Collado fue detenido, la dinámica en casa de Yadhira cambió por completo, así lo reveló la actriz en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto dio detalle de cómo ha logrado adaptarse para hacer frente a la ausencia de su compañero. “No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa. Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir…”, dijo durante una charla con el programa Despierta América, sin perder las esperanzas de ver próximamente a Juan entrar de nuevo por la puerta de su hogar.

Eso sí, en medio de toda la situación que ha acontecido, la protagonista de telenovelas ha sabido llenarse de fortaleza, misma que le ha permitido ponerse de pie ante el hecho de que su marido lleve fuera de casa desde hace más de un año. “No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está, en la noche cuando me voy a dormir. Un año tres meses de vivir eso, de sentir la soledad de casa… todo eso, no lo siento, porque no me dejo, no me dejo porque no me autocompadezco, porque no quiero sufrir…”, dijo para el espacio antes citado.

VER GALERÍA