Paola Ramones, el amuleto de buena suerte de Adal Ramones en su nuevo proyecto

Durante esta contingencia sanitaria, Adal Ramones y su hija mayor Paola Ramones se unieron más que nunca, pues aprovecharon el confinamiento para crear contenido, como Renacer el primer cortometraje escrito y dirigido por la joven, en el que por primera vez, trabajó dirigiéndo a su papá, como actor. Tras protagonizar el primer filme de su hija, Adal continúa cosechando éxitos, ahora, en Disney+, plataforma para la que grabará Voluntarios, la serie que encabezará Ramones y que tiene feliz a toda su familia. A través de sus historias en Instagram, Paola le deseo lo mejor a su papá con una foto del claquetazo de este programa que grabará para toda Latinoamérica.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La joven de 19 años, utilizó dos imágenes, en las que aparece con su papá sosteniendo la claqueta de inicio de Voluntarios. “Te amo, éxito”, escribió Paola sobre una de las dos fotos que su papá retomó en su perfil. Adal también compartió el tráiler de la serie donde aparece explicando: “Voluntarios es un show donde intentamos responder preguntas muy simples sobre el cuerpo humano, ¿cómo reaccionamos al frío extremo?, al calor, ¿por qué los mosquitos atacan más a unas personas que a otras?, ¿qué les hace a nuestros reflejos la falta de sueño? Después de todas esas preguntas nuestro voluntario animado sigue como nuevo, así que mejor decidimos utilizar humanos. Voluntarios, todo sea por la ciencia”.

VER GALERÍA

Para Adal poder compartir la pasión por la televisión con su única hija mujer, Paola, es algo invaluable. Apenas el fin de semana pasado, el conductor le dedicó a la joven una reflexión en Instagram en la que admitió que siempre soñó con tener una hija: “Mi amada @paolaramones, la hija que desee desde que yo era adolescente. Era el único de mis amigos que sacaba el tema de ser padres. Cuando crecía me preguntaba si quería niño o niña, y siempre dije que me encantaría que fuera mujer mi primer hijo, y así fue. Tanto la busqué, que Dios me la concedió”, escribió el conductor al lado de una foto con Paola.

En este texto, Adal reconoció lo importante que es para él apoyarla para alcanzar sus metas y lo feliz que se siente de verla descubrir su propio camino en el terreno profesional: “Ahora que la tengo soy el más feliz y me llena de orgullo verla alegre y en busca de lo que quiere. No la deseo famosa, ni popular... solo la quiero plena. La quiero sana y salva en este mundo que no tiene idea de a donde va, donde todos le rezan al físico, a la belleza, a la búsqueda de nuevas deidades, a todo menos a lo importante”, escribió Ramones.

VER GALERÍA

El orgullo de Adal por Paola

En julio pasado, Adal Ramones se convirtió en el principal apoyo de su hija Paola durante el lanzamiento y estreno de Renacer, proyecto que se transmitió a través de Tv Azteca, un momento en el que el conductor no pudo evitar las lágrimas: “De verdad estoy muy contento, indescriptible. Ayer no pude dormir, porque ayer lo lanzó, era un momento muy esperado por Paola (…) Yo ahora si nada más fui el actor, no tenía de dónde escoger era el único que estaba en Acapulco a la mano, la verdad estoy muy contento”, comentó el regiomontano visiblemente emocionado. Por su parte, Paola confesó que en todo momento tuvo el respaldo de su papá: “Todo empezó porque yo ya le había dicho a mi papá que quería estudiar cine que, de verdad me apasionaba y mi papá siempre me decía, ‘pues sí, sí veo que te gusta’ (…) mi papá me dijo: ‘Ok Paola, vamos a hacerlo’”, contó Paola en aquella ocasión.