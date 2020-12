¡Felices 59! Bu comparte un poco del festejo del cumpleaños de su famoso papá, Alfonso Cuarón

Desde el éxito de Roma, última cinta de Alfonso Cuarón, el reconocido cineasta mexicano ha decido mantenerse alejado de las redes sociales donde, en Instagram, cuenta con más de 570 mil seguidores. Aunque no es su costumbre compartir asuntos de su vida privada por este medio, hay un miembro de su familia que se encarga de publicar los momentos más entrañables, hablamos de su hija Bu Cuarón quien, de manera indirecta, ha convertido a su papá en todo un influencer. La joven, de 16 años de edad, ha hecho a su papá protagonista de divertidos videos de Tik Tok de los que Olmo, su hermano menor, también ha formado parte. En ese sentido, este fin de semana, Bu fue la encargada de compartir con sus seguidores un poco del íntimo festejo de cumpleaños que le organizaron a su papá por su cumpleaños número 59.

Aunque la joven no dio muchos detalles de cómo celebraron al cineasta, sí compartió una imagen del cumpleañero rodeado de globos de fiesta, entre los que destacan, dos con los números 5 y 9, con los que reveló la edad que cumplió su papá quien, en la imagen, aparece lanzando una discreta sonrisa a la cámara de Bu, mientras luce un abrigador suéter tejido, en color beige, y pantalón de vestir negro. Si bien, su hija no dio más detalles de cómo festejaron al cineasta, quedó claro que, a pesar de la situación mundial, no dejaron pasar desapercibida esta fecha tan importante para la familia.

Esta no es la primera aparición de Alfonso Cuarón, durante la contingencia, en las redes sociales de su hija. En agosto pasado, el cineasta se convirtió en protagonista de un Tik Tok del que ni siquiera se enteró, pues su hija Bu, pidió a sus seguidores no compartir este video en la red social que sí usa su papá: “No lo pongan en Twitter que si no lo va a ver mi papá y si lo ve se enoja conmigo”. En el video, Bu y Alonso replicaron un diálogo de la serie Élite, en específico, uno del personaje de Danna Paola; esta graciosa interpretación no fue la única que Cuarón ha hecho para la red social de su hija, también destaca otro en el que Alfonso lanza una chancla con un tino que solo las mamás mexicanas poseen.

Alfonso Cuarón y sus dos hijos menores, Bu y Olmo, residen en Londres donde tienen cerca a grandes amigos como Salma Hayek y su hija, Valentina Paloma quien es una de las mejores amigas de Bu. En septiembre pasado, la hija del cineasta compartió varias imágenes de una reunión que tuvieron con los Hayek, una ocasión que Salma aprovechó para publicar una foto con la joven influencer a quien admitió quererla mucho: “Amo a muchos animales y a mucha gente en el mundo, pero @BuCuaron, te mando extra amor a ti”, le escribió Hayek a Bu en el marco del Día Internacional de dar amor a la gente.

Alfonso Cuarón y el amor a sus hijos

Mientras alrededor del mundo el nombre de Alfonso Cuarón es reconocido por su labor como director con películas multipremiadas como Roma y Gravity, en el día a día, su papel preferido es el que realiza con sus tres hijos, a quienes tuvo muy presente durante la temporada de premios en 2019, cuando Roma arrasó en las diferentes entregas alrededor del mundo: “Quiero agradecerle a mi familia a México (…) especialmente a Olmo, Jonás, Bu por ser la corriente que me mueve”, comentó al recibir el Oscar en la categoría de Mejor Director.