Raúl Araiza celebra los 24 años de su ‘regalo de Dios’, su hija Camila

Un día como hoy, pero hace 24 años, Raúl Araiza debutó en el papel que se ha convertido en su preferido, el de papá. Desde las primeras horas de este 27 de noviembre, el conductor de Hoy recurrió a su cuenta de Instagram para enviarle una cariñosa felicitación de cumpleaños a su hija mayor, Camila. Apenas, en agosto pasado, el actor celebró el cumpleaños número 22 de Roberta, la menor de las dos. Tras anunciar su separación de Fernanda Rodríguez, Araiza se volcó en su faceta de padre, un capítulo para el que, su departamento de soltero se ha convertido en el escenario ideal. Durante la contingencia sanitaria, tuvo oportunidad de compartir mucho tiempo con sus hijas, incluso, en los días que estuvo transmitieron desde casa, impulsó el debut televisivo de su hija Camila como maestra de yoga, disciplina que la joven impartió en una cápsula del programa que conduce su papá.

Desde muy temprano, Raúl Araiza compartió con sus seguidores de Instagram que este es un día muy especial debido a que es la fecha en la que conoció a uno de los amores de su vida, su hija Camila con quien escribió sus primeros capítulos en la paternidad. Para su felicitación en Instagram, el conductor eligió ocho imágenes de su hija con las que hizo un recorrido por su vida: “Hace 24 años fuiste el primer regalo de vida que Dios me dio, el segundo, tu hermana. Me has hecho sentir orgullo, retos, enojos, alegrías, frustraciones, pero sobre todo un amor incomprensible”, escribió el conductor en la primera parte de su mensaje.

Araiza remató este post con la frase: “¡Feliz cumple hija mía! Sigue viviendo tu camino que yo siempre estaré atrás de ti. Te amo, papá”, conmovida por la dedicatoria de su papá, la joven le respondió en un comentario: “Te amo infinito, aquí y para siempre, gracias por darme el regalo más grande, mi vida y poder vivirla. Agradecida contigo con todo lo que soy. Te amo más allá de las palabras. Gracias, papá”. Raúl no dejó pasar desapercibida la reacción de su hija y le escribió: “Guardaré cada palabra tuya en mi corazón. Ha sido un placer ser tu padre”.

En la vida de Araiza, Camila y Roberta, de 24 y 22 años, son lo más importante: “Creo que lo que mejor he sido, es ser padre, el esfuerzo más grande es educar a estas niñas, bueno, ya son unas mujeres, creo que son dos chavitas de bien, con mundo, con clase, educadas y que ya están sueltas (…) Ha sido el tesoro más grande que me ha podido dar Dios, ser papá. He sido bien padre, no sólo un buen proveedor, sino que he estado en todos los mementos de ellas, en las dudas, en la rebeldía, en sus crisis, en apoyarlas cuando las he tenido que apoyar, he hablado de todo con ellas”, comentó en mayo pasado durante una entrevista que sus compañeros de Miembros al Aire le hicieron.

Sus hijas y su relación tras el divorcio

Sobre cómo manejo con sus hijas el tema del divorcio de Fernanda Rodríguez, mamá de ambas, de quien el conductor se separó en octubre de 2019, luego de 24 años de relación amorosa: “Mis hijas ya están grandes, mis hijas son muy maduras y las dos sí se desestabilizaron, pero les dije: ‘La vida es mía, no es de ustedes, yo estoy casado con su madre, no con ustedes, yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí. A su padre no lo pierden, aquí estoy, nada más déjenme vivir, la vida es corta’. Las niñas hoy me apoyan muy cañón, traigo una relación independiente con ellas, Roberta vive conmigo ahora y a Camila la tengo a un lado”, comentó Araiza en aquella ocasión.