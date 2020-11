Andrea Legarreta y Galilea Montijo, agradecidas por su gran ‘familia’ del programa ‘Hoy’

Tras la repentina muerte de Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, el elenco y todo el equipo del matutino se ha enfrentado a varias pruebas que han provocado que el proyecto se fortalezca y conductores como Andrea Legarreta y Galilea Montijo considenren que todo el equipo se ha convertido en una verdadera familia. Además del sensible fallecimiento de Rodríguez, las últimas semanas, se enfrentaron a una ola de contagios que mantuvo a 6 de sus conductores en cuarentena por Covid-19. Tras la tempestad, la calma comienza a invadir a los involucrados con este éxito televisión donde, el lunes pasado, empezó a escribir sus memorias como productora, Andrea Rodríguez, hermana y mano derecha de Magda, quien es ahora quien dirige el matutino.

Tras el nombramiento de la nueva productora, los conductores cerraron filas y ha estado demostrándole su cariño, tanto a Andrea Rodríguez, como a Andy Escalona, quien además de una jefa perdió a su mamá. En ese sentido, sus compañeros de trabajo han estado muy al pendiente de su proceso y del duelo con el que ha tenido que lidiar frente a las cámaras, como ocurrió al inicio de la semana cuando Andy regresó al foro de Hoy dando lecciones de fortaleza y agradeciéndole a todos los presentadores y a Televisa que se han comportado como sus hermanos.

Como muestra de la unión de la familia que se ha formado en el matutino, esta tarde, a propósito del Día de Acción de Gracias, los conductores aprovecharon para reunirse y agradecer por el proyecto sigue en pie a pesar de los obstáculos de los últimos días. A través de sus cuentas de Instagram donde tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo compartieron detalles del brindis que organizaron para dar gracias por el regalo más especial que les dejó Magda, la amistad que, tras su partida, se fortaleció.

Con una foto en la que aparece, al centro, Andrea Legarreta abrazando a la nueva productora, Andrea Rodríguez, mientras Galilea Montijo, Andy Escalona, Paul Stanley, Arturo Carmona, los rodean, la conductora escribió: “La amistad no se trata de a quien has conocido por más tiempo. Se trata de quien entró a tu vida y dijo: ‘Estoy aquí para ti y lo hizo’. Hoy es un gran día para agradecer”. En esta foto, que también publicó Montijo en su cuenta, también aparece el colaborador del programa Bernando Javier Moreno, además de Natalia y Mateo, hijos de Andrea Rodríguez y Galilea Montijo, respectivamente.

La fortaleza de las Andreas

Tras el regreso de Andy Escalona y Andrea Rodríguez, los conductores quedaron impresionados con las lecciones de fortaleza que han dado mientras se graba el programa, así lo reveló Andrea Legarreta al inicio de esta semana, cuando confesó que está gratamente sorprendida por la actitud de la hija y hermana de la fallecida Magda: “Ver a las Andreas tan fuertes, Andy me sorprende muchísimo porque, como quiera Andy Rodríguez está fuera de cámaras, pero ella, con una gran actitud, con su alegría, haciéndole un homenaje a su mamá, al final del camino, ella sabe lo que su mamá hubiera querido de ella a cuadro, la verdad es que me conmovió mucho, me dio mucha ternura, pero lo hizo muy bien”, comentó Legarreta durante su último encuentro con la prensa.