¡Qué grandes! Los mellizos de Ludwika Paleta reaparecen en redes decorando su casa para la Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en casa de Ludwika Paleta ya se preparan para disfrutar de esta festividad. Como hace mucho no lo hacía, la actriz compartió un par de historias en su cuenta de Instagram donde aparecen sus tiernos colaboradores de este año: sus hijos, los mellizos Bárbara y Sebastián. Para colocar los adornos, Ludwika contó con el apoyo de los integrantes más jóvenes de su familia, los pequeños quienes en mayo pasado celebraron su cumpleaños número 3. Aunque es muy cuidadosa con las imágenes que comparte en redes de sus hijos, durante el confinamiento, la actriz ha querido compartir algunas fotos de sus “bebés”, tal como lo hizo en septiembre pasado cuando publicó la primera instantánea al lado de su hija, instantánea con la que causó sensación entre sus seguidores por lo grande que luce la niña.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siguiendo la misma regla que aplica cada que sube fotos de los niños (no muestra su carita), la actriz compartió dos clips donde se ve a los niños quienes, apoyados de un baquito y de la supervisión de su mamá, colocaron los adornos navideños en el árbol donde las esferas rojas y plateadas predominan. Ludwika musicalizó estos clips con el clásico de esta época It's Beginning to Look A Lot Like Christmas, tema con el que la familia se ambientó para sacar colocar el árbol y darle la bienvenida a esta temporada que, de acuerdo con las imágenes que compartió, emociona mucho a sus hijos.

VER GALERÍA

En los clips, aparecen Bárbara y Sebastián, subidos en dos banquitos de los que se apoyaron para alcanzar los sitios más altos del árbol donde muy meticulosamente colocaron las esferas y los adornos. Para esta especial actividad los niños eligieron prendas cómodas; Bárbara eligió un t-shirt rosa y leggins blancos con lunares negros, mientras que su mellizo lució una playera rayada, azul con blanco que combinó con un pants gris. Los hermanitos aparecen descalzos, muy concentrados mirando dónde es el lugar ideal para colocar los adornos, incluso, en uno de los videos, se ve cómo Ludwika estuvo muy pendiente de ellos ayudándolos a no perder el equilibrio.

Como muchos famosos durante la pandemia, Ludwika se volcó en su labor de madre y esposa, sin dejar su actividad profesional, que retomó hace unos meses, pero que mantiene con actividades en casa, como la próxima función streaming que dará de la puesta en escena Los hijos también lloran que protagonizará el próximo 27 de noviembre. Mientras la incertidumbre continúa rondando en el terreno profesional, Paleta se mantiene tranquila gozando del amor familiar, tal como lo reveló en septiembre pasado cuando, con una foto en la que aparece abrazada de su hija escribió: “Nada importa más que esto. Na-da”.

VER GALERÍA

Bárbara y Sebastián, lo mejor del confinamiento

Antes de que se decretara la contingencia sanitaria en nuestro país, Ludwika Paleta ya había expresado sus ganas de tomarse un descanso profesional para disfrutar de sus hijos y de su vida familiar: “Ya es momento de descansar un poquito, llevo tres meses trabajando muchísimo y luego, antes con la película, no he podido estar mucho con mis hijos y, además, de no estar mucho con mis hijos, los momentos que puedo descansar, no descanso por estar con ellos”, declaró en febrero de este año al programa Hoy. Semanas después, la instrucción de quedarse en casa la llevo a comenzar uno de los periodos más especiales al lado de sus tres hijos pues, además de involucrarse al máximo con las clases de sus pequeños, estuvo apoyando a Nicolás, el mayor, quien hace un par de meses debutó en los escenarios con su proyecto musical donde es conocido como NIICO.