Sofía Aragón le responde a Lupita Jones: ‘No tiene nada que ver con entregar o no la corona’

Después de que la semana pasada Sofía Aragón, actual Mexicana Universal, hiciera públicas sus diferencias con Lupita Jones, esta tarde, alzó de nuevo la voz, luego de que la fundadora del certamen asegurara que la molestia de la tapatía se debía a que no fue convocada a la coronación de la nueva reina de belleza. Tras las nuevas declaraciones de Jones, Sofía reaccionó y en entrevista con el programa Ventaneando habló de la disculpa que le ofreció la exMiss Universo y desmintió que sus declaraciones hayan sido provocadas por una molestia, más bien, anunció que ella y varias exparticipantes del concurso han comenzado un movimiento llamado La verdad detrás de mi corona.

Sobre si, el hecho de haber quedado fuera de la coronación de este año, fue el motivo de sus declaraciones, dijo: “Lupita Jones está utilizando esta excusa para justificar cómo se inicia todo este movimiento el cual ya estamos nombrando La verdad detrás de mi corona que viene de mucho tiempo atrás, quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no la corona, claro que sí fue un motivo para alzar mi voz, porque si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que dio, que todos ustedes vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de paz, no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así. En este momento me da muchísimo gusto decir que las verdades que yo dije en el en vivo, todas las puedo comprobar y que no tiene que ver con estar enojada, triste o molesta con el tema de la corona”.

Sofía también habló de la disculpa pública que Jones le ofreció hace unos días: “Yo no tengo nada que perdonarle, a mí no me ofendió, sus verdades fueron tan falsas que no me mueven, entonces, mejor que le pida perdón a todas las reinas por cosas que sí hizo, que le pida perdón a la gente, a los maquillistas, a los diseñadores, a la gente que forma parte de su equipo, a todos los que la conocen, que pida disculpas amplias a las mujeres, por permitir que un hombre se refiera a las mujeres con ese descalificativo tan grave, a mí no me ofendió, a mí no me hizo sentir nada”. Aragón remató con la frase: “La disculpa queda en el aire”.

La actual Mexicana Universal: “Yo sé que las personas que trabajaron conmigo durante la preparación van a levantar la voz y van a hablar por mí, de cómo fui profesional, de cómo no faltaba a trabajar, de cómo no falté a ninguna de mis citas, nada de lo que ella dijo es cierto y los resultados se vieron”. Aragón reconoció que, tal como dijo Jones, sí sufrió depresión: “Yo nunca he ocultado nada de lo que he hecho, incluso el tema de la salud mental y emocional, yo siempre dije que sufrí un tema de depresión, hace mucho tiempo, y es algo que ya superé por eso doy conferencias desde hace cinco años, por eso ella sabía que si decía eso me iba pegar, pero no me pega porque ya lo tengo trabajado”.

Las últimas declaraciones de Lupita Jones

Por su parte, Lupita Jones hizo un llamada a la reconciliación con las chicas que han pasado por su certamen: “Tampoco pretendo que todas seamos amigas, pero creo que podemos ser cordiales entre todas, generar un círculo de confianza en el que nos podamos comunicar sin agresión y eso es a lo que yo las invito, porque también, de parte de ellas, he sentido mucha agresividad, mucha violencia hacia mi persona, hacia mi trabajo, cuando lo único que yo he tratado de hacer es servir, servirles a ellas”, comentó la exMiss Universo en entrevista para el programa Sale el Sol.