Alessandra Rosaldo de su romance con Eugenio Derbez: 'Fue casi amor a primera vista'

La vida de Alessandra Rosaldo ha dado giros significativos, como ocurrió años atrás al ser flechada por Cupido, cuando tuvo la oportunidad de conocer al hombre de su vida, Eugenio Derbez, quien posteriormente se convertiría en su esposo. Orgullosa de la extraordinaria relación que ha logrado consolidar junto al productor de cine, ha sido muy transparente al hablar de los inicios de su romance, el cual surgió a raíz de su participación en un programa televisivo al que fue invitada por el también comediante, detalle que la cantante recuerda con mucho cariño. De esta manera, la estrella empezó a escribir las páginas de una historia colmada por instantes extraordinarios, dejando en el pasado los recuerdos de sus anteriores relaciones y enteramente ilusionada por la manera en que todo cobraba sentido.

“Eugenio fue el único completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. Y ya lo conocía, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez en Vecinos, pero ese día fue como de ‘hola’, algo muy extraño, totalmente mutuo…”, comentó durante la simpática entrevista que concedió a Omar Chaparro, quien contó con la presencia de la intérprete en su programa televisivo titulado Tu-Night.

Fue así como a lo largo de la conversación, en un ambiente de entera confianza, Alessandra confesó más detalles de aquella época en que conoció a Eugenio, y de cómo tuvo que tomar una importante decisión para reorientar el camino que había tomado en el terreno sentimental. “De verdad fue casi amor a primera vista. Yo tenía novio, no iba mal. (Era) un chavo que se llamaba Eduardo no es del medio, no era conocido…”, reiteró a Omar Chaparro, quien a manera de broma le preguntó si le había roto el corazón al galán en cuestión. “No era mi intención, pero creo que sí (le rompí el corazón) …”, dijo entre risas la integrante de Sentidos Opuestos al evocar ese instante de su vida. “Yo terminé mi relación con la pareja, a él le tomó un poco más de tiempo terminar su relación, tenía una relación también, ¿les ha pasado?”, dijo.

El ‘secreto’ de Eugenio Derbez

Dada la cercanía y amistad que Omar Chaparro tiene con Eugenio y su familia, el conductor no dudó en recordar cómo fue que su colega le compartió que estaba enamorado de Alessandra, algo que para ese entonces el productor de cine mantenía en secreto, sin embargo, él lo adivinó. “Estaba yo con Eugenio grabando algo para el Mundial 2006 de Alemania y le noté, le dije: ‘Tú estás enamorado’”, dijo, dando pie a que Alessandra completara la anécdota. “Me lo contó, que tú le estuviste insistiendo: ‘Ya, dime de quién estás enamorado’. Y él te decía: ‘No, no, no’. Y que te quedaste así que le dijiste: ‘Alessandra Rosaldo’”, comentó la también actriz.

A lo largo de la plática, Chaparro además hizo énfasis en que el mayor testimonio del amor entre Alessandra y Eugenio es Aitana, quien aseguró tiene lo mejor de los dos. Ante tales palabras, la intérprete reaccionó de lo más conmovida, apoyando las palabras de su amigo y, al mismo tiempo, abriendo su corazón para revelar parte de las emociones que sintió a lo largo de la dulce espera de su primera hija. “Durante todo mi embarazo cada noche yo rezaba y pedía que tuviera lo mejor de los dos…”, dijo Alessandra, quien hoy está enteramente feliz de la familia que ha formado.

