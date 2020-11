Galilea Montijo revela si tiene secuelas tras superar el Covid-19

De muy buenos ánimos, Galilea Montijo ha regresado a los foros de televisión, y con ello ha retomado sus acostumbradas charlas con la prensa. Recordemos que en días pasados, tuvo que ausentarse del programa televisivo Hoy, luego de que, -al igual que otros de sus compañeros-, diera positivo a Covid-19, situación de la que mantuvo informados a todos sus seguidores a través de sus redes sociales. Tan sincera como suele ser, la conductora reveló cómo se encuentra en estos momentos tras haber recibido el alta médica, aunque reconoce que todavía hay algunos malestares mínimos derivados por la enfermedad, mismos que irán desapareciendo con el paso de los días. Mientras tanto, la tapatía permanece enteramente optimista y feliz de volver al trabajo, pues como bien sabemos es una mujer que siempre está muy activa.

Esta vez, Galilea se dispuso a platicar con diversos medios de comunicación a las afueras de Televisa, revelando algunos detalles de cómo se siente tras superar el contagio por coronavirus. “Luego como un poquito sofocada, como este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito…”, aseguró durante la charla a espacios como Ventaneando y el programa televisivo Suelta la Sopa. “Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios ya, todo bien… Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí solamente me dio como los últimos tres días… Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes de sangre. Todo está bien nada está inflamado…”, agregó.

Con la amabilidad que la caracteriza, ‘Gali’ también reveló qué fue lo más difícil de enfrentar la enfermedad, haciendo énfasis sobre todo en el tema emocional. “Traté de hacer cosas en la casa porque esta es una enfermedad muy psicológica, aparte de que te sientes mal obviamente, pero psicológicamente sí te afecta, entonces traté de no estar todo el día en la cama, cuando tenía energía me levantaba y hacía cosas en la casa con el niño…”, contó la presentadora de televisión, quien apenas este lunes 23 de noviembre reapareció en el foro del programa Hoy, al mismo tiempo en que lo hicieron sus compañeros, Andy Escalona y Lambda García, que también estuvieron ausentes a causa del Covid.

La importante reflexión de Galilea

Más allá de lo complejo que pudo haber sido atravesar por una situación de salud como esta, Galilea ha podido atesorar una importante reflexión, de la cual quiso compartir con la prensa con ese dejo de sinceridad que siempre la ha distinguido. “Te dan muchas angustias en la noche, y lo importante que es la salud, te das cuenta, por supuesto todos los días agradeces la salud, que tu familia esté bien. Es un bicho que desgraciadamente lo asociamos con muerte y esas angustias te dan en la noche horrible, pues lo importante es estar bien con la vida, con el mundo…”, dijo la conductora a lo largo de la conversación, en la que aseguró que tanto su hijo Mateo como su marido Fernando se encuentran bien. “Sin ningún síntoma, gracias a Dios”.

Recordemos que Galilea tuvo que ponerse en cuarentena en dos ocasiones, esto luego de que su compañero, Lambda García, diera positivo a Covid-19, aunque a pesar de haber mantenido cercanía, y gracias al resultado de una prueba, pudo confirmar que no se había contagiado. Posteriormente, en otra prueba de rutina las cosas cambiaron, pues de manera repentina la tapatía dio positivo, por lo que de inmediato tomó las medidas pertinentes resguardándose en casa. “¡Hola a todos! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de Covid resultó positiva. Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y feliz noche”, dijo en un mensaje a través de sus redes sociales.

