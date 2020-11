La hija de Magda Rodríguez le dedica amoroso mensaje a sus ‘hermanos’ de ‘Hoy’

El programa Hoy arrancó la semana con una emisión muy emotiva, no sólo porque fue el primero que produjo Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, también marcó el regreso al foro de varios de sus conductores que se encontraban en cuarentena como Galilea Montijo, Lambda García y Andy Escalona quien, tras la repentina muerte de su mamá, dio positivo a Covid-19, motivo por el cual estuvo en aislamiento en compañía de su tía. Según compartió en sus redes sociales, la hija de la productora, no regresó al trabajo con las manos vacías, como se lo inculcó Magda, llegó con varios paquetes de donas con los que les endulzó el día a sus “hermanos” conductores, como les dice de cariño a sus compañeros en el matutino.

Durante el programa de ayer, Andy Escalona les expresó a los presentadores, en varias ocasiones, sus muestras de cariño, pues la han cobijado y apoyado como familia. Durante una dinámica frente a las cámaras en las que cada uno debía agradecer a los otros, Andy tomó su turno para decir: “Gracias Hoy, gracias los conductores que se han portado como hermanos y gracias Televisa que se ha portado como casa, como familia”, expresó visiblemente conmovida Escalona quien, en su regreso, dio lecciones de fortaleza y demostró como, a pesar de todo, el show debe continuar.

Además de agradecerles frente a las cámaras, Andy utilizó su cuenta de Instagram enviar un mensaje a la televisora y a sus compañeros que la han hecho sentir muy amada durante los últimos días: “La frase que oí durante mucho tiempo, ‘mi casa Televisa’, es real, jamás olvidaré cómo se han portado con nosotras en el momento más doloroso de nuestras vidas. Gracias a mis compañeros por ser hermanos, gracias a mi empresa que hoy considero mi casa, les estoy profundamente agradecida @Televisa. Gracias por su amor, gracias a Dios por haber dado la mejor mamá del mundo para siempre”, escribió al lado de una foto al lado de sus compañeros de emisión.

En esta emisión, Andy también compartió imágenes del último adiós de su mamá, un momento muy íntimo que vivió sólo en compañía de su tía Andrea Rodríguez. Reveló que las cenizas de la productora descansan en la propiedad que la familia posee en el Estado de México: “Así es fuimos a dejar a Magda, a Villa del Carbón, con sus papás, el día 11, a las 11, en un 11:11, que es cuando las puertas del cielo se abren”, detalló Escalona quien, por momento no pudo evitar las lágrimas. En Instagram, la conductora compartió estas imágenes que acompañó de la frase: “Tú eres mi deseo 11/11. No se fue, trascendió”.

La fortaleza de Andy Escalona

La entereza de Andy Escalona ha llamado la atención, no sólo del público, también de sus compañeros que se han convertido en su principal apoyo frente a las cámaras, así lo reveló en entrevista con varios medios de comunicación Andrea Legarreta quien se dijo muy sorprendida de la fortaleza de la conductora: “Fue un día bien especial, emotivo, esperado, la verdad, es que nos sentimos muy felices, por un lado, ver a las Andreas tan fuertes, Andy me sorprende muchísimo porque, como quiera Andy Rodríguez está fuera de cámaras, pero ella, con una gran actitud, con su alegría, haciéndole un homenaje a su mamá, al final del camino, ella sabe lo que su mamá hubiera querido de ella a cuadro, la verdad es que me conmovió mucho, me dio mucha ternura, pero lo hizo muy bien”, comentó Legarreta quien también describió al equipo de Hoy como una gran familia.